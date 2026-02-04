El conflicte del Pròxim Orient
Gaza denuncia que Israel només va deixar entrar 12 palestins per Rafah
S’estima que al voltant de 22.000 persones ferides i malaltes necessiten tractament urgent a l’estranger
Andrea López-Tomàs
Al cap de poques hores de la reobertura del pas de Rafah, entre Gaza i Egipte, l’alegria es va dissipar. Dilluns 150 palestins, incloent-hi ferits, malalts i acompanyants, havien d’abandonar l’enclavament palestí per rebre tractament mèdic. Al seu torn, una cinquantena de gazians es preparaven per retornar a les restes de les seves llars a través d’aquest encreuament que portava quasi dos anys tancat. No obstant, el Ministeri de l’Interior gazià va confirmar que només vuit palestins, inclosos pacients i acompanyants, van aconseguir sortir-ne i a penes una dotzena van poder tornar-hi. Són tres nens i nou dones, que han denunciat haver sigut sotmeses a llargs interrogatoris i fustigació per part de les forces israelianes i homes armats abans de poder entrar de nou a Gaza. La segona jornada de reobertura del pas està plena d’encara més incertesa. Un comboi d’ambulàncies i busos que transporten a 45 pacients i 90 acompanyants es dirigeix cap a Rafah amb l’esperança de poder sortir de l’enclavament i ser tractats en hospitals estrangers, segons va informar la Mitja Lluna Roja Palestina. S’estima que al voltant de 22.000 persones ferides i malaltes necessiten tractament urgent a l’estranger.
Tarik Jasarvic, portaveu de l’Organització Mundial de la Salut, va insistir en l’"obertura de tots els encreuaments", inclosos aquells que poden portar pacients cap als centres de la Cisjordània i el Jerusalem Est ocupats. "Hauríem de centrar-nos a reconstruir el sistema sanitari de Gaza per no dependre tant de les evacuacions", va dir a Al Jazeera.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La parròquia de la plaça de Valldaura de Manresa passa a dir-se de Santa Maria de Valldaura, nom que tenia la de les Dominiques, que desapareix
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys