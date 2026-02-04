Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El conflicte del Pròxim Orient

Gaza denuncia que Israel només va deixar entrar 12 palestins per Rafah

S’estima que al voltant de 22.000 persones ferides i malaltes necessiten tractament urgent a l’estranger

Pacients palestins en un hospital de Khan Yunis esperen a ser evacuats de la Franja de Gaza pel pas de Rafah, ahir. | ABED RAHIM KHATIB / EUROPA PRESS

Pacients palestins en un hospital de Khan Yunis esperen a ser evacuats de la Franja de Gaza pel pas de Rafah, ahir. | ABED RAHIM KHATIB / EUROPA PRESS

Andrea López-Tomàs

Beirut

Al cap de poques hores de la reobertura del pas de Rafah, entre Gaza i Egipte, l’alegria es va dissipar. Dilluns 150 palestins, incloent-hi ferits, malalts i acompanyants, havien d’abandonar l’enclavament palestí per rebre tractament mèdic. Al seu torn, una cinquantena de gazians es preparaven per retornar a les restes de les seves llars a través d’aquest encreuament que portava quasi dos anys tancat. No obstant, el Ministeri de l’Interior gazià va confirmar que només vuit palestins, inclosos pacients i acompanyants, van aconseguir sortir-ne i a penes una dotzena van poder tornar-hi. Són tres nens i nou dones, que han denunciat haver sigut sotmeses a llargs interrogatoris i fustigació per part de les forces israelianes i homes armats abans de poder entrar de nou a Gaza. La segona jornada de reobertura del pas està plena d’encara més incertesa. Un comboi d’ambulàncies i busos que transporten a 45 pacients i 90 acompanyants es dirigeix cap a Rafah amb l’esperança de poder sortir de l’enclavament i ser tractats en hospitals estrangers, segons va informar la Mitja Lluna Roja Palestina. S’estima que al voltant de 22.000 persones ferides i malaltes necessiten tractament urgent a l’estranger.

Tarik Jasarvic, portaveu de l’Organització Mundial de la Salut, va insistir en l’"obertura de tots els encreuaments", inclosos aquells que poden portar pacients cap als centres de la Cisjordània i el Jerusalem Est ocupats. "Hauríem de centrar-nos a reconstruir el sistema sanitari de Gaza per no dependre tant de les evacuacions", va dir a Al Jazeera.

