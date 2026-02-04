Crisi ferroviària
El Govern estudia com compensar les empreses perjudicades pel caos de Rodalies
La consellera d’Economia, Alícia Romero, assegura que l’Executiu reclamarà a l’Estat que pagui totes les despeses de la Generalitat per garantir la mobilitat a Catalunya mentre no s’estabilitzi el servei de trens
Última hora de Rodalies a Catalunya
El Govern aclareix el camí amb els Comuns per als Pressupostos pendent d’ERC
Les empreses calculen pèrdues de nou milions d’euros per cada dia sense Rodalies i amb l’AP-7 tallada
Sara González
El Govern estudia com pal·liar el perjudici que el caos de Rodalies està provocant en les empreses catalanes. Així ho ha revelat la consellera d’Economia, Alícia Romero, que en una entrevista a TV3 ha detallat que l’assumpte va formar part del debat de l’Executiu de dimarts i que properament tindran una reunió amb les patronals per abordar una situació que, ha assegurat, «preocupa» la Generalitat. L’Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya ha estimat en nou milions d’euros diaris les pèrdues que suposen les inversions en transportistes i en els treballadors per arribar al seu destí per vies alternatives, a més dels costos laborals dels treballadors que arriben tard.
Romero ha admès que el Govern no té encara el càlcul de l’impacte econòmic que han suposat per a les arques de la Generalitat els 15 dies que suma la crisi de Rodalies, però ha tornat a insistir que Catalunya exigirà a l’Estat que pagui la factura que suposa la contractació d’informadors d’urgència, aixecar peatges, contractació d’autobusos i la suspensió de la zona de baixes emissions per facilitar la mobilitat mentre els trens no recuperen certa estabilitat.
La negociació dels Pressupostos
La consellera s’ha referit també a la negociació de Pressupostos que arrencarà la setmana que ve després que aquest dimarts aconseguís aclarir el camí amb els Comuns. «És un gest de generositat i responsabilitat en un moment complicat», ha assegurat sobre el fet que el grup de Jéssica Albiach segui a la taula a parlar dels comptes en plena crisi de Rodalies. També ha assegurat que espera aconseguir sumar ERC a aquestes negociacions amb l’objectiu que els Pressupostos entrin en vigor abans del mes d’abril, malgrat que els republicans no es mouen gens ni mica de la seva exigència d’un gest per part del Govern per avançar en la recaptació del 100% de l’IRPF.
«Estem treballant amb el ministeri i dedicant tots els esforços, perquè això no depèn de nosaltres. No és fàcil», ha afirmat Romero, que ha posat èmfasi que Catalunya és l’única comunitat que té interès en aquest assumpte. Tot i que ha remarcat que la delegació d’aquesta recaptació «no és senzilla», ha recordat que el Govern ha complert el pactat amb el partit d’Oriol Junqueras, que era presentar el model del nou finançament. La consellera s’ha mostrat «esperançada» que aquesta proposta es pugui aprovar al Congrés. De fet, aquest dijous inicia una ruta pel territori, començant per Manresa i Girona, per explicar les bondats del model esbossat.
