Greus declaracions del líder demòcrata

"Hauríem de prendre el control de les votacions"

L'avanç autoritari encapçalat per Trump amenaça els drets humans a tot el món, segons HRW

L'avanç autoritari encapçalat per Trump amenaça els drets humans a tot el món, segons HRW / AP Photo/Alex Brandon

Idoya Noain

Nova York

Les alarmes davant els assalts de Donald Trump a la integritat del procés electoral als EUA es tornen a disparar i amb més força. Ahir el mandatari va apressar els republicans a prendre el control de les eleccions, de les quals s’encarreguen els estats. Les seves preocupants paraules arriben en la línia d’una problemàtica operació de registre dimecres passat en oficines electorals de Geòrgia en la que l’FBI es va emportar paperetes i altres materials electorals del 2020, els comicis que Trump diu, mentint, que va guanyar, tot i que el triomfador va ser Joe Biden. Plou sobre mullat perquè Trump no ha deixat d’atacar el sistema electoral des que va entrar en la política, i amb especial força i poder des que va tornar a la presidència. Recentment ha arribat a dir que no hi hauria d’haver eleccions, desencadenant temors pels seus plans per a les legislatives de novembre i les presidencials del 2028. Precisament perquè el terreny ja està debilitat, els missatges i episodis dels últims dies incrementen la por.

Les paraules apressant que els republicans prenguin el control de com s’emeten i compten les paperetes les realitzava en una entrevista amb Dan Bongino, fins fa poc número dos de l’FBI. Va acusar sense proves que hi ha frau de vot d’immigrants sense papers, una teoria conspiradora desacreditada per tribunals i experts, i sobre la batuda a Geòrgia, va dir: "Ara veurem coses interessants".

