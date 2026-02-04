Una investigació de
Hisenda paralitza la inspecció a Gloria Carrasco
L’Agència Tributària va obrir un procediment inspector a la dona de Fernando Camino, president de Quirón Prevención, per l’exercici 2020. Però com que està imputada en un presumpte delicte de corrupció en els negocis d’Alberto González Amador, parella d’Ayuso, es congela.
Ernesto Ekaizer
El titular del Jutjat d’Instrucció 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha disposat a favor de la petició de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i ha acordat la "paralització del procediment inspector seguit davant María Gloria Carrasco Fernández referit al concepte IRPF període 2020 amb data 12/03/2025". Fonts pròximes a les acusacions populars del PSOE i Més Madrid assenyalen que la decisió del jutge és l’esperada, però sol·licitaran que, a més de la paralització, el jutge Viejo es dirigeixi a l’AEAT per sol·licitar que s’incorpori l’expedient d’inspecció de Carrasco iniciat el 12 de març del 2025 a la peça separada de corrupció en els negocis que se segueix al Jutjat 19. Aquesta inspecció es va obrir mesos abans que Gloria Carrasco prestés declaració en qualitat d’imputada a l’esmentada peça separada, el 19 de juny del 2025. Va ser a partir d’aquesta declaració que el fiscal Diego Lucas va sol·licitar a la jutge Inmaculada Iglesias, a punt llavors de jubilar-se, que la Unitat Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) s’incorporés a la investigació "atesa la complexitat de la investigació dels fets".
¿Què volien dir el fiscal Lucas i la jutge Iglesias, a l’admetre la seva petició d’incorporar l’UCO, amb la "complexitat de la investigació dels fets"? A la relació de negocis triangular, per dir-ho així, entre González Amador, Gloria Carrasco i el seu marit, Fernando Camino, president de Quirón Prevención, per a qui treballava, des del 2017, la parella d’Ayuso. Això ja va sorgir de l’expedient de l’AEAT sobre Maxwell Cremona, propietat de González Amador, en què els inspectors d’Hisenda van examinar les operacions fetes el 2020 i 2021, després que González Amador obtingués beneficis de dos milions d’euros per la intermediació de la venda de mascaretes.
En aquesta operació, la presència de Camino va ser rellevant. Perquè era membre del consell d’administració de l’empresa gallega Mape, la que al seu torn va adquirir material sanitari per valor de 42 milions d’euros a una altra societat catalana el maig del 2020, FCS.
Tenint en compte que González Amador havia acordat amb FCS que obtindria el 4,5% de les vendes per a la seva empresa Maxwell Cremona, la posició favorable de Camino respecte a la compra de les mascaretes des del seu lloc a Mape seria decisiva. Per tant, segons l’esquema de suborn exposat pel fiscal Camino es repartiria els beneficis amb González Amador sense que es pogués veure.
Círculo de Belleza
I és aquí on entra Gloria Carrasco. ¿Per què? Perquè Carrasco, farmacèutica, era propietària de l’empresa Círculo de Belleza. Segons Hisenda, no tenia empleats i la seva capital consistia en tres aparells de depilació amortitzats i un ordinador portàtil. La seva facturació anual: 30.000 euros.
González Amador va pagar 499.836 euros a Carrasco. Segons va explicar a la jutge Iglesias, Círculo de Belleza, a través de presumpte fons de comerç, experiència i prestigi, li havia de "permetre desenvolupar un projecte de consultoria per nombroses farmàcies i expandir-se per Llatinoamèrica". Tant era el fons de comerç que González Amador va canviar el nom de Círculo de Belleza per Masterman & Whitaker. I els seus nous treballs eren els mateixos que González Amador feia per mitjà de la seva societat Maxwell Cremona, la societat capçalera de González Amador.
Abans d’organitzar la venda de la totalitat del capital de Círculo de Belleza a González Amador, el desembre del 2020, assenyala Hisenda, va caldre col·locar el 100% de les participacions en poder de Gloria Carrasco, que en tenia el 60%. Aquesta concentració va tenir lloc el setembre del 2020. El seu marit, Fernando Camino, li va vendre el seu 20% i el seu germà, Antonio Carrasco, l’altre 20% restant. Carrasco va pagar, segons Hisenda, 8.000 euros per cada 20%. Però tres mesos després, quan el 4 de desembre Carrasco va vendre el 100% a González Amador, el preu, segons Hisenda, al qual van vendre els seus respectius paquets d’accions Fernando Camino i Antonio Carrasco havia pujat una mica més del 1.000%.
La investigació, així mateix, mira d’esbrinar si la destinació de les quotes defraudades o una part van ser ocupades per González Amador per adquirir –després de la venda de les mascaretes –un àtic a sobre de l’habitatge que ell i Díaz Ayuso habiten al barri de Chamberí, per valor de 955.000 euros.
