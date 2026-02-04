Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Kallas demana una nova política per a l’Àrtic en ple xoc amb els EUA

Gemma Casadevall

Berlín

Les tensions entre els Estats Units, d’una banda, i Dinamarca i Groenlàndia, de l’altra, han disminuït i això "ens alleuja a tots", va assegurar l’alta representant de Política Exterior i Seguretat de la UE, Kaja Kallas, en el fòrum Arctic Frontiers de Noruega. Però "no hi ha claredat" sobre com evolucionarà la situació o "quan sorgirà la disputa següent", va afegir. Sí que hi ha claredat, va dir, que la integritat territorial és una línia vermella que no es pot "vulnerar" i que tota decisió sobre el futur de l’illa correspon als groenlandesos.

"Per descomptat, prenem seriosament les preocupacions de qualsevol aliat respecte a la seva seguretat. I busquem respostes conjuntes a això", va afirmar per la seva banda el ministre d’Exteriors noruec, Espen Barth Eide. Va al·ludir així a l’argument esgrimit per Donald Trump segons el qual aconseguir el control de Groenlàndia és una qüestió de "seguretat nacional" per al seu país.

Nova política

"El món ha canviat i a cap altra part se sent tant aquest canvi com a la regió àrtica", va dir. Les tensions entorn de Groenlàndia han fet que l’illa ja no sigui "una part oblidada del món", sinó un "actor principal de la política global". Segons la cap de la diplomàcia, "és hora que la UE creï una nova política per a l’Àrtic", en coordinació amb l’extracomunitària Noruega, el Canadà i Islàndia.

El fòrum Arctic Frontiers és l’exponent del nou paper geopolític de Groenlàndia. La reunió, que es fa a la ciutat noruega de Tromso, coincideix amb un moment de distensió després d’anunciar Trump que, contràriament al que havia assegurat, no pretendrà annexionar-se l’illa per la força. Tampoc imposarà nous aranzels als aliats que participin en les missions militars que va convocar Dinamarca en els moments de més tensió.

