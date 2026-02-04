Groenlàndia
Kallas demana una nova política per a l’Àrtic en ple xoc amb els EUA
Gemma Casadevall
Les tensions entre els Estats Units, d’una banda, i Dinamarca i Groenlàndia, de l’altra, han disminuït i això "ens alleuja a tots", va assegurar l’alta representant de Política Exterior i Seguretat de la UE, Kaja Kallas, en el fòrum Arctic Frontiers de Noruega. Però "no hi ha claredat" sobre com evolucionarà la situació o "quan sorgirà la disputa següent", va afegir. Sí que hi ha claredat, va dir, que la integritat territorial és una línia vermella que no es pot "vulnerar" i que tota decisió sobre el futur de l’illa correspon als groenlandesos.
"Per descomptat, prenem seriosament les preocupacions de qualsevol aliat respecte a la seva seguretat. I busquem respostes conjuntes a això", va afirmar per la seva banda el ministre d’Exteriors noruec, Espen Barth Eide. Va al·ludir així a l’argument esgrimit per Donald Trump segons el qual aconseguir el control de Groenlàndia és una qüestió de "seguretat nacional" per al seu país.
Nova política
"El món ha canviat i a cap altra part se sent tant aquest canvi com a la regió àrtica", va dir. Les tensions entorn de Groenlàndia han fet que l’illa ja no sigui "una part oblidada del món", sinó un "actor principal de la política global". Segons la cap de la diplomàcia, "és hora que la UE creï una nova política per a l’Àrtic", en coordinació amb l’extracomunitària Noruega, el Canadà i Islàndia.
El fòrum Arctic Frontiers és l’exponent del nou paper geopolític de Groenlàndia. La reunió, que es fa a la ciutat noruega de Tromso, coincideix amb un moment de distensió després d’anunciar Trump que, contràriament al que havia assegurat, no pretendrà annexionar-se l’illa per la força. Tampoc imposarà nous aranzels als aliats que participin en les missions militars que va convocar Dinamarca en els moments de més tensió.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La parròquia de la plaça de Valldaura de Manresa passa a dir-se de Santa Maria de Valldaura, nom que tenia la de les Dominiques, que desapareix
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys