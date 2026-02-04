Exministre i exambaixador britànic
Mandelson deixa la Cambra dels Lords pels seus vincles amb Epstein
La policia obre una investigació contra ell per compartir informació amb el pedòfil
Lucas Font
L’exministre laborista Peter Mandelson va renunciar ahir al seu seient a la Cambra dels Lords després de sortir a la llum nous documents sobre la seva relació amb el multimilionari i pedòfil convicte Jeffrey Epstein. Mandelson, ambaixador del Regne Unit a Washington fins al setembre passat, ha acabat cedint a les pressions dels principals partits parlamentaris i del Govern laborista, que estaven iniciant un procés legislatiu per fer-lo fora per la força i desposseir-lo del seu títol de lord. La seva renúncia li permetrà mantenir el títol per ara, tot i que l’Executiu té previst seguir endavant amb la nova legislació.
Els vincles de Mandelson amb Epstein van fer que el primer ministre, Keir Starmer, el cessés com a ambaixador a Washington tot just set mesos després de prendre possessió del càrrec. Però els nous documents publicats pel Govern dels Estats Units, incloses fotografies seves en roba interior i correus electrònics amb Epstein, han obligat Downing Street a actuar amb més contundència. A les pressions per expulsar-lo dels Lords s’hi va sumar l’obertura d’una investigació criminal, per part de la Policia Metropolitana, per aclarir si va compartir informació sensible en la seva etapa com a ministre de Comerç en el Govern de Gordon Brown.
Informació sensible
Downing Street considera que Mandelson va infringir la llei al facilitar informació sensible a Epstein en els anys posteriors a la crisi financera del 2008. Segons els correus publicats el cap de setmana passat, l’exministre el va informar sobre els plans del seu Govern de vendre actius de l’Estat per reduir el deute públic i per evitar apujar impostos de cara a les eleccions de l’any 2010, una cosa que es va acabar confirmant mesos més tard.
