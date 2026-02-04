Més de la meitat dels europeus afirmen sentir-se "pessimistes" sobre el futur del món
Les guerres actives prop de la UE, el terrorisme i els ciberatacs són les preocupacions més grans de la ciutadania, segons el darrer Eurobaròmetre
ACN - Albert Cadanet
Més de la meitat dels europeus (52%) afirmen sentir-se "pessimistes" sobre el futur del món. Així ho indica el darrer Eurobaròmetre publicat aquest dimecres pel Parlament Europeu a partir d'enquestes dutes a terme el mes de novembre, en un context marcat pel debat sobre l'ús dels actius russos, el protagonisme creixent de Donald Trump en el procés de pau a Gaza i una cimera mundial pel clima que va acabar amb un acord final sense referències als combustibles fòssils. Segons l'informe, les guerres actives prop de la UE, el terrorisme i els ciberatacs són les inquietuds més grans de la ciutadania. En tots tres casos, més d'un 66% de la població han assegurat que se sentien "molt preocupats" respecte a aquestes situacions.
Els resultats al conjunt de l'Estat són pràcticament idèntics, amb un 52% de la ciutadania responent que veia "amb pessimisme" el futur del món. En la part contrària, un 44% afirmen sentir-se optimistes, mentre que el 4% restant dels enquestats no va arribar a emetre una valoració.
Centrant-se en el futur exclusiu de la UE, les respostes canvien lleugerament. En aquest cas, un 39% dels europeus té una visió pessimista del que li espera a la Unió durant els pròxims anys, el mateix percentatge que a l'Estat.
Per altra banda, un 41% dels ciutadans comunitaris té mals pressentiments sobre el futur del seu propi país (a Espanya la xifra creix fins al 46%), tot i que la situació dona un gir quan se'ls pregunta pel seu propi futur. A la UE, només un 22% dels ciutadans veu amb pessimisme el futur de la seva família (contra un 76% d'optimistes), mentre que a l'Estat el pessimisme regna tan sols en un 17% dels enquestats (contra el 81% d'optimistes).
Principals preocupacions
Els conflictes i les guerres obertes prop de la UE també són la principal angoixa per als espanyols. Segons l'Eurobaròmetre, un 84% dels ciutadans de l'Estat que van participar en el sondeig van reconèixer que se sentien "molt preocupats" sobre aquesta qüestió. També en segon lloc hi apareix el terrorisme, assenyalat per un 80% de la mostra seleccionada.
Però a diferència de la mitjana europea, el tercer gran maldecap dels espanyols són les catàstrofes naturals agreujades pel canvi climàtic, una qüestió que un 79% de la ciutadania ha identificat com a "molt preocupant".
Com enfortir la posició de la UE
Més enllà de preguntar per les grans preocupacions de la ciutadania, els serveis del Parlament Europeu han demanat a la gent que identifiqués en quins aspectes s'hauria de centrar la UE per enfortir la seva posició al món.
Al conjunt de la UE, un 40% considera prioritari invertir en seguretat i defensa, seguit d'una millorar de la competitivitat (assenyalat per un 32%) i d'una reducció de les dependències energètiques (29%). En l'enquesta, cada persona podia escollir un màxim de tres opcions dins una elecció de 14.
En el cas espanyol, el canvi, la ciutadania dona prioritat a la inversió en educació i inversió per reforçar el paper de la UE al món (43%), seguit d'una millora de la competitivitat (29%) i una major inversió en defensa i seguretat (27%).
