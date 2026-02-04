Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Acte commemoratiu

Metsola demana al Senat més Europa en aquests "temps convulsos"

La presidenta de l’Eurocambra celebra a Madrid els 40 anys de l’ingrés d’Espanya a la UE

Proposa reactivar aliances amb els EUA, però amb "respecte mutu"

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ahir, durant la seva intervenció al Senat.

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ahir, durant la seva intervenció al Senat. / Daina LE LARDIC / ACN

Mario Saavedra

Madrid

Abans de donar el seu discurs oficial davant el Senat amb motiu del 40è aniversari de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, la presidenta del Parlament Europeu va escoltar ahir idees fresques, en una reunió amb centenars de joves madrilenys. "No he vist en ells pessimisme, sinó al contrari", va dir Roberta Metsola a la Cambra alta. Es preocupen pels preus de l’habitatge, una cosa sobre la qual la UE pot fer més, va admetre la política maltesa.

El context és ombrívol, amb una guerra en territori europeu, desastres naturals i canvis tecnològics vertiginosos, va reconèixer, però dona una recepta: "Junts som forts; som superpotència econòmica i de valors al món... Al món convuls on vivim, quan estem junts, som imbatibles".

Metsola va arrencar la seva al·locució al Senat amb un missatge de condolences per l’accident ferroviari d’Adamuz, en el qual van morir 46 persones. "Em vaig commoure profundament per la història de la nena de sis anys que havia vingut a Madrid a celebrar els Reis i que és l’única supervivent de la família. És una història que porto encara al cor", va confessar.

Espanya es va adherir a les llavors anomenades Comunitats Europees l’1 de gener del 1986, juntament amb Portugal. Això va suposar un punt d’inflexió democràtic i de prosperitat, va assegurar. Europa va transformar Espanya, però també Espanya ha contribuït a fer Europa: "Vostès han contribuït a fer una Unió més pròxima als ciutadans", va dir als senadors.

En el nucli polític del discurs, Metsola va pintar un món més agressiu, amb guerra i competència geopolítica.

"Pensar en gran"

Aquesta incertesa es trasllada al cistell de consum, als preus de l’energia o l’habitatge. "El canvi vertiginós al nostre voltant supera la velocitat de les nostres decisions". Va proposar "pensar en gran" i avançar amb "pragmatisme realista", eliminant barreres del mercat interior i augmentant la integració econòmica, la inversió i la innovació. Va demanar mantenir-se units en el suport a Ucraïna, aprofundir en la inversió en defensa amb aliats de l’OTAN i reactivar aliances i acords amb els EUA, però amb "respecte mutu", i amb socis com el Canadà, Mèxic, Mercosur, el Japó i l’Índia. Metsola també es va reunir amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i amb el ministre José Manuel Albares.

