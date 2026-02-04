Acte commemoratiu
Metsola demana al Senat més Europa en aquests "temps convulsos"
La presidenta de l’Eurocambra celebra a Madrid els 40 anys de l’ingrés d’Espanya a la UE
Proposa reactivar aliances amb els EUA, però amb "respecte mutu"
Mario Saavedra
Abans de donar el seu discurs oficial davant el Senat amb motiu del 40è aniversari de l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, la presidenta del Parlament Europeu va escoltar ahir idees fresques, en una reunió amb centenars de joves madrilenys. "No he vist en ells pessimisme, sinó al contrari", va dir Roberta Metsola a la Cambra alta. Es preocupen pels preus de l’habitatge, una cosa sobre la qual la UE pot fer més, va admetre la política maltesa.
El context és ombrívol, amb una guerra en territori europeu, desastres naturals i canvis tecnològics vertiginosos, va reconèixer, però dona una recepta: "Junts som forts; som superpotència econòmica i de valors al món... Al món convuls on vivim, quan estem junts, som imbatibles".
Metsola va arrencar la seva al·locució al Senat amb un missatge de condolences per l’accident ferroviari d’Adamuz, en el qual van morir 46 persones. "Em vaig commoure profundament per la història de la nena de sis anys que havia vingut a Madrid a celebrar els Reis i que és l’única supervivent de la família. És una història que porto encara al cor", va confessar.
Espanya es va adherir a les llavors anomenades Comunitats Europees l’1 de gener del 1986, juntament amb Portugal. Això va suposar un punt d’inflexió democràtic i de prosperitat, va assegurar. Europa va transformar Espanya, però també Espanya ha contribuït a fer Europa: "Vostès han contribuït a fer una Unió més pròxima als ciutadans", va dir als senadors.
En el nucli polític del discurs, Metsola va pintar un món més agressiu, amb guerra i competència geopolítica.
"Pensar en gran"
Aquesta incertesa es trasllada al cistell de consum, als preus de l’energia o l’habitatge. "El canvi vertiginós al nostre voltant supera la velocitat de les nostres decisions". Va proposar "pensar en gran" i avançar amb "pragmatisme realista", eliminant barreres del mercat interior i augmentant la integració econòmica, la inversió i la innovació. Va demanar mantenir-se units en el suport a Ucraïna, aprofundir en la inversió en defensa amb aliats de l’OTAN i reactivar aliances i acords amb els EUA, però amb "respecte mutu", i amb socis com el Canadà, Mèxic, Mercosur, el Japó i l’Índia. Metsola també es va reunir amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i amb el ministre José Manuel Albares.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La parròquia de la plaça de Valldaura de Manresa passa a dir-se de Santa Maria de Valldaura, nom que tenia la de les Dominiques, que desapareix
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys