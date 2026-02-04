Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òmnium reivindica Muriel Casals 10 anys després de la seva mort

L’entitat homenatja l’activista en un acte al qual assisteixen els expresidents Artur Mas i Quim Torra, a més de Rull i Forcadell

Gisela Boada

Barcelona

"És el moment d’avançar units [...] deixem les discrepàncies de costat; tenim un objectiu comú més important que els interessos particulars de cada un. Tinguem la generositat, el coratge i la intel·ligència que reclama aquest moment històric [...] No som aquí per buscar un somni: nosaltres som el somni". Les paraules les va pronunciar el 29 de juny del 2013 la llavors presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, en el Concert per la llibertat, celebrat al Camp Nou, una cita que va congregar més de 90.000 persones per clamar pel dret a decidir de Catalunya.

Ahir, el discurs va tornar a ressonar en una petita sala de l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, en l’acte d’homenatge a l’activista i política en el 10è aniversari de la seva tràgica mort, el 14 de febrer del 2016, a causa d’un accident en aquesta ciutat, als 70 anys. Entre el públic hi havia personalitats del món polític independentista, tant actuals com de la dècada passada, que van llegir moltes altres frases pronunciades per Casals. Entre d’altres, els expresidents Artur Mas i Quim Torra; l’expresidenta del Parlament i amiga personal de Casals, Carme Forcadell, i l’actual president de la Cambra, Josep Rull. Casals va tenir una vida "plena", sempre acompanyada per un somriure, com va recordar la filla, Laia Gasch, en un col·loqui amb l’actual líder d’Òmnium, Xavier Antich, conduït per la periodista Roser Sebastià.

