Vall d’Hebron
Illa ja es desplaça amb una crossa i podria reincorporar-se «abans» del que pensava l’equip mèdic
¿Què és l’osteomielitis púbica, la infecció «poc freqüent» que pateix Salvador Illa?
Carlota Camps
El director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron,Albert Salazar, ha explicat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja es desplaça amb una sola crossa, i ha pronosticat que atesa la seva ràpida recuperació es podria reincorporar «abans» del que pensava l’equip mèdic. Inicialment, es va parlar d’unes vuit setmanes de baixa, tot i que l’equip mèdic evita per ara parlar d’una nova data.
Salazar s’ha expressat així en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha detallat que Illa, que al sortir de l’hospital divendres passat va necessitar l’ajuda de dues crosses, es pot desplaçar des d’aquest dimarts amb una sola crossa, i que «està recuperant molt ràpid la motricitat i la força».
A més, ha explicat que l’últim control analític de la infecció pel bacteri que li va causar una osteomielitis púbica va ser «molt favorable», i que estan desapareixent progressivament els signes d’inflamació i d’infecció.
Per tot això, ha dit, podria recuperar la seva activitat com a president abans del previst, tot i que no ha precisat cap calendari: «No és la meva funció dir-ho, però veient l’evolució i el quadre, és possible que sigui abans del que pensàvem».
Així mateix, ha afirmat que el president voldria reincorporar-se al més aviat possible. Haurà de seguir el tractament per eliminar el bacteri, tot i que sigui per via oral, però es podria recuperar funcionalment abans: «Això no vol dir que hagi d’estar vuit setmanes sense poder moure’s de casa».
Finalment, ha dit que per realitzar viatges oficials probablement s’haurà d’esperar «una mica més», i a la pregunta de quan tornarà a córrer (una de les aficions d’Illa), ha respost que ho podran determinar els seus metges, però que desitja que així pugui ser i com més aviat millor.
