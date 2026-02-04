Trobada a Washington
Trump i Petro es reuneixen amb la mirada posada en Veneçuela i el narcotràfic
La conversa a porta tancada va buscar acostar posicions entre dos líders d’extrems oposats i després d’un any ple de xocs personals
La cita va ser qualificada de cordial per les dues parts
Abel Gilbert
El president dels EUA, Donald Trump, va rebre ahir al Saló Oval de la Casa Blanca el seu col·lega colombià, Gustavo Petro. Les fotos oficials els van mostrar estrenyent les seves mans a l’hora de la salutació. El visitant va arribar amb un regal personal i va rebre a canvi un exemplar de The Art of the Deal, la bíblia del multimilionari, editada el 1987, amb una dedicatòria eloqüent: "You are great". El receptor del regal va necessitar que li traduïssin la frase. Quan va escoltar que era "genial" va poder tranquil·litzar-se. Alhora Trump va divulgar la foto compartida, amb el seu comentari. "Gustavo, un gran honor. Estimo Colòmbia". La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va dir després que Trump "estava d’un humor molt positiu" i "tenia moltes ganes de tenir una conversa" amb Petro. Fonts de la Casa de Nariño i l’Ambaixada colombiana citades pel diari El Tiempo, de Bogotà, van qualificar la trobada de "cordial i productiva".
El mateix Petro va confirmar aquestes impressions a Radio Caracol: la reunió va ser "entre Govern i Govern, no entre una facció i l’altra", en un moment "en què jo crec que tenim temors i expectatives sobre el futur". I va afegir: "El que jo intuïa a través de la premsa com contradiccions amb les meves idees no les vaig veure allà". Fins i tot es van atrevir a parlar sobre el petroli. "Va quedar clar, sense lluitar, que l’energia neta podria activar l’occident de Veneçuela, que ens permetria treure els camps de fulla de coca del Catatumbo", va dir en al·lusió a la frontera compartida on operen grups d’exguerrillers esdevinguts narcos.
La cita a Washington va estar precedida per xocs personals a la xarxa X que van amenaçar de concloure en una tempesta. Després de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de gener, es va arribar al pic d’una tensió política que es va atenuar a partir d’una conversa telefònica. D’aquesta conversa va sorgir aquesta reunió, realitzada ni més ni menys que un mes després de la intervenció militar dels EUA a Veneçuela. Les conseqüències d’aquell episodi que Petro en el seu moment va criticar amb severitat no van ser alienes a les converses, com ho va corroborar el mateix Petro. L’estabilitat d’aquest país és un assumpte que també competeix Bogotà.
Males relacions prèvies
Petro va arribar acompanyat de la ministra d’Exteriors, Rosa Villavicencio l’ambaixador als Estats Units, Daniel García-Peña, i el ministre de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
L’amfitrió es va envoltar del seu secretari d’Estat, Marco Rubio, el vicepresident J. D. Vance i el senador republicà nascut a Colòmbia, Bernie Moreno, ni més ni menys que un dels enemics declarats de l’exguerriller. Per al Govern d’esquerres, Moreno és un dels responsables de les males relacions prèvies a aquesta cita que es va estendre més d’una hora sota una estricta reserva. Les topades havien començat amb la política de deportacions del magnat republicà, van prosseguir el setembre en el marc de l’Assemblea General de l’ONU, quan Petro va fer una crida als soldats nord-americans perquè desobeïssin les ordres de Trump i Washington li va treure el visat. El començament dels atacs contra embarcacions al Carib sud i el Pacífic colombià i el desacord sobre la qüestió del narcotràfic no van fer més que agitar les aigües entre dos caps d’Estat que es van mostrar públicament com a ferris antagonistes.
El gir sorprenent va estar motivat, en el cas colombià, pel temor i la indefensió davant el poder militar dels EUA. Abans de la reunió, Trump va recordar aquest apaivagament. Petro, va dir el multimilionari, "ha sigut molt amable l’últim mes o dos". Abans, en canvi, "era molt crític, però ha canviat molt la seva actitud".
"Que s’elevi la lluita del narcotràfic; nosaltres que l’hem patit", havia demanat Petro abans d’estrènyer la seva mà amb Trump. Colòmbia continua sent el productor mundial més gran de cocaïna, amb més de 261.000 hectàrees cultivades de fulla de coca, una xifra rècord en comparació amb els últims anys. La producció potencial és estimada en unes 3.001 tones, d’acord amb l’Oficina de l’ONU per a les Drogues i el Delicte (UNODC).
Petro ha posat en entredit aquesta edició i ha destacat èxits com l’erradicació de 25.000 hectàrees de coca a través de programes de substitució. Els EUA, per la seva banda, qüestionen la manera amb què Colòmbia reporta confiscacions, ja que una part important d’aquestes tones van ser decomissades fora del país. El Govern considera que això no hauria sigut possible sense la col·laboració de la intel·ligència colombiana. El Govern d’esquerra va voler que la conversa d’ahir estigués precedida per un clar gest de bona voluntat: l’extradició als EUA de Pipe Tulúa, cap de La Inmaculada, una de les bandes narco cruels que operen en el departament de la vall del Cauca.
