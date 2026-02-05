Drama a l’Egeu
Almenys 15 migrants moren al xocar el seu bot amb una patrullera grega
La Guàrdia Costanera intentava evitar que l’embarcació entrés en aigües de Grècia
Adrià Rocha Cutiller
Almenys 15 persones van morir dimarts a la matinada mentre intentaven creuar des de Turquia cap a Grècia en una llanxa en la qual viatjaven 30 migrants, segons la Guàrdia Costanera hel·lena. Les autoritats asseguren, de fet, que la llanxa va impactar contra l’embarcació de la policia grega mentre la Guàrdia Costanera intentava evitar que els migrants entressin en aigües territorials del país mediterrani, a prop de l’illa de Quios. Entre els morts hi ha onze homes i quatre dones, malgrat que la xifra definitiva podria augmentar perquè alguns estan en estat greu.
Tot i que Grècia ho nega, diversos informes i investigacions durant els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, han demostrat que la Guàrdia Costanera sistemàticament roba, pega i deporta en calent migrants que intenten creuar a través de les seves fronteres amb Turquia, tant per mar com per terra. "Els traficants van maniobrar la seva llanxa per xocar contra l’embarcació de la Guàrdia Costanera", va dir ahir un oficial grec.
Persecució a l’ajuda
Les xifres d’arribades de migrants a les costes gregues s’han vist reduïdes enormement, sobretot a partir del 2017, segons les Nacions Unides. L’any passat, 50.000 persones van arribar a Grècia a través de la seva frontera marítima amb Turquia, molt lluny dels 850.000 del 2015 i els 170.000 del 2016. En aquella època, la majoria dels refugiats amb destí a Europa a través d’aquesta ruta eren sirians. Ara, amb la guerra en aquest país àrab acabada, la majoria són ciutadans afganesos i sudanesos.
