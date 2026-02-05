Amb Andreu i una ‘stripper’
Epstein i el llavors príncep van proposar fer un trio el 2006 a una ballarina d’un club en una festa amb noies que aparentaven "14 anys"
Lucas Font
El multimilionari i pederasta convicte Jeffrey Epstein i l’expríncep Andreu d’Anglaterra van proposar fer un trio a una stripper el 2006. És el que sosté l’advocat de la dona, William K. Vogeler, en una carta enviada el 2011 a l’equip legal d’Epstein i inclosa en els milions de documents publicats el cap de setmana passat pel Departament de Justícia dels EUA, en la qual afirma que els dos la van convèncer perquè participés en "diversos actes sexuals", malgrat que no l’havien contractat per a això.
A la carta, Vogeler assegura que Epstein va oferir 10.000 dòlars a la seva clienta i a altres treballadores del club de striptease Rachel’s Strip Club perquè anessin a una festa a la seva residència a West Palm Beach, a Florida. Segons el seu relat, a la festa hi havia altres dones joves "vestides de manera provocativa", algunes de les quals semblaven tenir "tan sols 14 anys".
La dona va ser conduïda a una habitació al pis superior, on va ballar per a Epstein i Andreu, quedant-se en roba interior. "El senyor Epstein i el príncep Andreu van dir llavors a la meva clienta que volien fer un trio. Ella va dir que l’havien contractat per ballar, no per tenir relacions sexuals. Epstein li va dir que li pagarien més tard per ballar i la van convèncer perquè participés en diversos actes sexuals", explica l’advocat. Una vegada els dos homes es van sentir "satisfets", van convidar la dona a acompanyar-los de viatge a les illes Verges, invitació que ella va rebutjar. "Estava treballant com una ballarina exòtica, però la van tractar com una prostituta", afirma Vogeler, que afegeix que Epstein tan sols li va pagar 2.000 dels 10.000 dòlars que li havia promès però que ella no va reclamar els diners perquè "no se sentia orgullosa" d’aquella nit.
Batalla judicial
L’advocat indica al representant legal d’Epstein, Robert D. Critton, que la seva clienta està disposada a "reclamar els seus drets" en un jutjat si és necessari, una cosa que no va passar. Es desconeix si les dues parts van arribar a un acord extrajudicial perquè el cas no sortís a la llum, tot i que en aquell moment el llavors príncep ja estava sota el focus mediàtic a causa de la publicació, poques setmanes abans, d’una foto seva amb Virginia Giuffre, una de les presumptes víctimes d’Epstein. La carta ha suposat un nou cop per a Andreu, que va ser desposseït de tots els seus títols a finals de l’any passat i que s’ha vist obligat a deixar la seva mansió a Windsor per evitar l’escrutini de l’opinió pública.
El germà de Carles III ha negat totes les acusacions contra ell, incloses les de la mateixa Giuffre, amb qui va arribar a un acord extrajudicial el 2022 per una quantitat estimada d’uns 12 milions de lliures. Giuffre es va treure la vida l’abril del 2025 i va publicar unes memòries pòstumes pocs mesos més tard, en què va relatar haver mantingut relacions sexuals amb l’expríncep fins en tres ocasions, una d’elles sent menor d’edat.
