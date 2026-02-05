El conflicte del Pròxim Orient
Un bombardeig israelià a Gaza mata 23 persones, inclosos quatre nens i un nadó
Més de 550 palestins han mort a la Franja per atacs des de l’alto el foc de l’octubre
Només 16 ferits van poder sortir de l’enclavament dimarts
Una de les víctimes és un parametge de la Mitja Lluna Roja Palestina que va morir al campament del sud
Andrea López-Tomàs
Les bones notícies ben just duren un sospir a la Franja de Gaza. Dimecres a la matinada, els bombardejos de l’Exèrcit israelià van tornar a l’enclavament palestí i es van allargar durant tota la jornada. Almenys 23 persones van morir, malgrat l’alto el foc que està en vigor. Entre les víctimes mortals, hi ha cinc nens, uns dels quals és un nadó de només cinc mesos. Segons les tropes israelianes, els atacs aeris per tota la Franja són la resposta a trets per part de milicians gazians al nord de Gaza que sembla que van ferir de gravetat un soldat.
Més de 550 palestins han mort per foc israelià des de l’entrada en vigor de la treva a mitjans d’octubre i al voltant de 1.500 han resultat ferits. A més, s’han pogut recuperar els cossos de més de 710 persones assassinades abans de l’alto el foc.
Drons i avions de combat
Des de l’alba, el cel sobre Ciutat de Gaza i Khan Yunis està ple de drons i avions de combat israelians, tal com informa el canal qatarià Al-Jazeera, que té amb corresponsals locals sobre el terreny, que desafien la prohibició d’accés a la premsa estrangera per part de les autoritats israelianes. La seva presència, que arriba a les principals carreteres que porten a l’Hospital Nasser, fa més perillós el moviment. Almenys 14 palestins van morir en atacs d’artilleria contra els barris de Tuffah i Zeitoun de Ciutat de Gaza, zones adjacents a la Línia Groga. Entre les víctimes, hi ha dues nenes. Una altra nena d’11 anys va morir junt amb el seu pare en un atac israelià contra una tenda de campanya a Deir al-Balah, i un altre palestí va morir en un altre bombardeig contra el camp de refugiats d’Al-Shati, a prop de Ciutat de Gaza.
Tres palestins més van morir en un bombardeig contra una tenda de campanya a Khan Yunis, al sud de Gaza. Dos més van perdre la vida a causa d’atacs aeris israelians contra el campament de tendes d’Al-Mawasi, al sud. Una de les víctimes és Hussein Hasan Hussein Al-Sumairy, un parametge de la Mitja Lluna Roja Palestina, tal com va confirmar l’organització, en el que va ser descrit com un atac double tap. Els israelians bombardegen un objectiu i, quan els equips de rescat acudeixen al lloc, el tornen a atacar. Està sent una pràctica comuna en aquesta ofensiva militar que fins ara ja ha matat més de 71.800 palestins.
A aquestes morts s’hi afegeixen també les desenes de ferits, molts dels quals crítics, que van aconseguir arribar als hospitals. "Unitats blindades i naus de les Forces Aèries han portat a terme atacs de precisió a l’àrea" de l’atac al nord de Gaza, van dir en un comunicat les tropes israelianes, sense fer menció a les altres zones atacades.
Pendents de Rafah
Un portaveu de la Societat de la Mitja Lluna Roja Palestina també va denunciar ahir que els van informar que l’evacuació de pacients i ferits a través del pas de Rafah s’havia cancel·lat tot i que finalment es va reprendre. Dimarts passat, només 16 palestins ferits van aconseguir abandonar Gaza junt amb els seus acompanyants. Aquesta xifra és molt inferior al compromís de 50 pacients diaris que podrien sortir de l’enclavament a la recerca de tractament mèdic en centres sanitaris estrangers. Almenys 40 van poder tornar, també per sota dels 50 permesos.
El COGAT, la unitat de l’Exèrcit israelià encarregada dels assumptes civils als territoris palestins, va dir que el pas de Rafah "es va obrir ahir com de costum" i va llançar pilotes fora. "L’Organització Mundial de la Salut, que és responsable de coordinar l’arribada de residents de la Franja al pas de Rafah, no ha presentat els detalls de coordinació requerits en aquesta etapa per raons de procediment", segons va publicar en la xarxa social X.
