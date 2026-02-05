Anàlisi
Un col·legi que no és neutral
¿Qui dirimirà la quantitat de les costes –la defensa de González Amador demana 65.000 euros– que haurà de pagar l’exfiscal general García Ortiz? L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid no és imparcial: la seva querella va iniciar la causa que el va condemnar per filtració de dades reservades.
Ernesto Ekaizer
El cas de l’exfiscal general de l’Estat és una hidra de molts caps. La defensa d’Alberto González Amador ha sol·licitat que la Sala Penal del Tribunal Suprem ordeni el pagament de 64.778 euros en concepte de costes processals –les despeses del seu advocat– en el procediment que va acabar amb la condemna d’Álvaro García Ortíz el mes de novembre passat. Correspon ara a la lletrada de l’Administració de Justícia de la Sala Penal fixar la quantitat. Però aquesta quantitat serà impugnada per l’exfiscal general de l’Estat.
Normalment, per arribar a un acord es demana un dictamen a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid (ICAM). Aquest informe té una tarifa. I, atenció, no és vinculant. Però vet aquí que tenim un problema: l’ICAM és l’entitat que va presentar la primera querella contra el fiscal general de l’Estat a mitjans de març del 2024.
Va ser llavors quan es van filtrar dos correus del cas dels dos delictes fiscals de González Amador. La primera filtració la va fer Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un grup de periodistes. Rodríguez va filtrar un correu del fiscal del cas, Julián Salto, en el qual contestava a un altre de Carlos Neira, advocat de González Amador. En la resposta, el fiscal Salto afirmava que era possible arribar a un acord de conformitat sobre els dos delictes fiscals que Hisenda atribueix a l’empresa Maxwell Cremona, propietat de la parella d’Ayuso, tal com demanava Neira en el correu del 2 de febrer del 2024.
Va manipular els mitjans
Miguel Ángel Rodríguez va manipular els mitjans fent-los creure que la proposta del pacte era de la Fiscalia de Madrid i no de González Amador, com en efecte passava.
La Fiscalia General de l’Estat va emetre una nota informativa en la qual es detallava el que havia passat per desmentir la manipulació. I, així mateix, es va filtrar el correu del 2 de febrer del 2024 que havia provocat la resposta del fiscal Salto.
El degà de l’ICAM, Eugenio Ribón, va reaccionar amb duresa només davant la nota informativa de la Fiscalia General de l’Estat per haver revelat detalls sobre la negociació d’una matèria reservada com és la recerca d’un pacte de conformitat sobre els delictes fiscals i així ho va fer saber a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Reunió a la fiscalia
El divendres 15 de març, García Ortíz i Rodríguez van fer una reunió amb Ribón a la seu de la fiscalia, al carrer Fortuny de Madrid. S’hi va afegir per videoconferència Victoria Ortega, president de Consell General de l’Advocacia Espanyola.
El fiscal general va proposar firmar un comunicat conjunt, però Ribón va rebutjar la iniciativa. Les setmanes següents, l’ICAM va presentar una querella contra García Ortíz. El jutjat d’instrucció 28 de Madrid la va admetre a tràmit i va enviar al Tribunal Superior de Madrid (TSJM) una exposició raonada per imputar el fiscal general per la seva condició d’aforat. Al seu torn, el TSJM la va cursar el juliol del 2024 a la Sala Penal de Suprem, que va imputar el fiscal general el 15 d’octubre del 2024. L’ICAM, en qualitat d’acusació popular, va demanar durant el judici contra García Ortíz quatre anys de presó i inhabilitació.
Però, a més, hi ha una altra circumstància que vincula l’ICAM amb la presidència de la Comunitat de Madrid (CAM). I és que la CAM la presideix Díaz Ayuso, la parella de González Amador, i acaba d’autoritzar oficialment la creació de l’ICAM Centro Universitario, un centre docent privat promogut per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Madrid (ICAM) i adscrit a la Universitat Complutense (UCM) que impartirà el grau en Dret i màsters especialitzats. L’autorització va ser publicada al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid el novembre del 2025.
