Judici a l’expresident
Els Pujol entreguen notes de Villarejo per provar maniobres en contra seu
Un document detalla com a "objectiu" el "desmantellament" de l’independentisme
J. G. Albalat
L’advocat Francesc Sánchez, que defensa l’exdiputat Oriol Pujol Ferrusola, ha presentat, davant el tribunal que el jutja a ell i la resta de la família de l’expresident Jordi Pujol Soley per la fortuna oculta a Andorra, documents que obren en la causa que se segueix al país veí per l’operació Catalunya en què figuren com a querellats l’expresident Mariano Rajoy i dos dels seus ministres, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz. Entre aquests escrits hi ha notes informatives atribuïdes a l’excomissari José Manuel Villarejo, en les quals es detallen les presumptes maniobres que la denominada policia política hauria dissenyat per investigar els Pujol. "L’objectiu primordial és el desmantellament del moviment independentista", assenyala un d’ells, l’informe Gestions Andorra.
La documentació, a què ha pogut tenir accés EL PERIÓDICO, inclou les anomenades "notes informatives" o d’"intel·ligència" que va redactar el mateix excomissari Villarejo. En l’assumpte d’almenys alguna d’aquestes figura: "Diners offshore família Pujol". S’hi detallen les accions que atribueix a altres membres de la policia política per esbrinar els comptes bancaris de la família de l’expresident, entre les quals, les que afirma que va dur a terme el comissari d’Assumptes Interns, Marcelino Martín Blas, amb el qual està enfrontat des de la investigació del cas Emperador, en què es va investigar la presumpta màfia xinesa per suposat blanqueig, delicte pel qual les autoritats andorranes van intervenir la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Pràctiques qüestionables
També s’inclouen dos correus aportats en la causa andorrana per Higini Cierco, un dels expropietaris d’aquesta entitat bancària, que hauria remès l’exnúmero dos d’Interior amb el PP, Francisco Martínez, a l’excomandament policial, principal imputat a Espanya del cas Tàndem, en el qual s’investiguen les pràctiques si més no qüestionables de la Policia durant el Govern de Mariano Rajoy. Es dona la circumstància que els Pujol han sol·licitat diverses vegades poder personar-se com a acusació particular en aquest procediment, al considerar-se perjudicats per les pràctiques de l’operació Catalunya, realitzades precisament per Villarejo, que ara paradoxalment han convertit en un dels seus principals testimonis. En un d’aquests correus, enviat a les 11.17 hores del 10 d’abril del 2015, diu: "Després de la feina que va costar que iniciés la causa contra els Pujol el 2013 per la denúncia [de] la teva col·laboradora M. V. A.". Arran del missatge, l’advocat d’Oriol Pujol ha instat que en l’interrogatori a María Victoria Álvarez, exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola, corrobori si aquestes sigles són les seves.
