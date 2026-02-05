Les reaccions. La postura dels partits
ERC i Comuns demanen que es prevegi el cost de la vida
Carlota Camps
El Parlament va anticipar ahir la discussió que es tindrà d’aquí uns mesos al Congrés, quan es debati el nou model de finançament pactat entre el Govern, la Generalitat i ERC. Malgrat l’acord, els republicans van aprofitar la compareixença de la consellera d’Economia, Alícia Romero, a la comissió per recordar-li les assignatures pendents. Així, el partit liderat per Oriol Junqueras va assenyalar que continua a l’espera de la tramitació de la llei perquè Catalunya pugui avançar en la recaptació de l’IRPF, mentre va reclamar introduir la variable del cost de la vida –més elevat a Catalunya que en altres comunitats– en el càlcul del Ministeri d’Hisenda. Els Comuns van fer la mateixa petició, mentre que Junts va insistir en la seva proposta per a un concert econòmic.
El diputat postconvergent Antoni Castellà va afirmar que el model pactat entre els socialistes i ERC dista molt del que recollia l’acord d’investidura de Salvador Illa, al considerar que no és "singular" ni "garanteix l’ordinalitat" si es calcula amb la població real i no amb l’ajustada. "Ha fet un discurs de ministra, és coherent amb la seva formació política, però no és el que van pactar", va assenyalar el parlamentari, que així mateix va assegurar també que el model anunciat manté Catalunya "en el règim comú" i "en el cafè per a tothom".
