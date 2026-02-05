El model territorial
El Govern busca atraure el suport de l’oposició al nou finançament
Romero defensa al Parlament l’acord amb el Govern i acusa Madrid i Andalusia de practicar el dúmping fiscal
La consellera comença un ‘tour’ per Catalunya per explicar la proposta
La consellera qualifica la proposta d’«una oportunitat que no sabem si tindrem d’aquí un any»
Quim Bertomeu
El Govern va anar ahir al Parlament a presentar formalment el nou model de finançament pactat amb el Govern i amb ERC i que, si arriba a aprovar-se al Congrés, aportarà 4.686 milions addicionals a les arques de la Generalitat. La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, va fer una defensa tècnica del model, però també va reclamar a l’oposició a Catalunya que recolzi la proposta per "responsabilitat". A més, va acusar les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia, Múrcia i les Balears de practicar el dúmping fiscal, és a dir, de fer una competència deslleial a altres autonomies amb baixades d’impostos.
El principal argument de Romero per defensar el model va ser que suposa un "canvi de paradigma" respecte al sistema actual, que porta 12 anys caducat. Va justificar aquest canvi en el fet que el finançament de les autonomies ja no es basarà en les transferències que reben de l’Estat, sinó en la seva "corresponsabilitat" a l’hora de gestionar els ingressos. Les comunitats passaran de gestionar el 50% de l’IRPF al 55% i del 50% de l’IVA al 56,5%. "És un model molt més just que tracta les comunitats autònomes com a adultes", va acabar dient.
Com que el model era de sobres conegut per tots els presents a la comissió d’Economia, el que importava ahir sobretot era quin missatge polític enviaria a l’oposició. Romero va allargar la mà a tots els grups a "treballar junts" per aconseguir que la proposta de finançament aconsegueixi tirar endavant al Congrés. Així, el Govern es va obrir a introduir "millores" en la proposta si això serveix per convèncer algun partit, tot i que va demanar "pragmatisme" a l’hora de formular-les. Un avís implícit a Junts, que assegura que només recolzarà un nou finançament si és un concert econòmic com el d’Euskadi.
La consellera va assegurar que l’Executiu català està disposat a "cedir" si això genera nous suports, però també va voler advertir que la proposta que hi ha sobre la taula és "una oportunitat que no sabem si la tindrem d’aquí un any". Una advertència velada que, si l’actual Govern de Sánchez cau perquè n’arribi un del PP i Vox, difícilment Catalunya podrà negociar un finançament millor. ¿Quines millores podria introduir el Govern per convèncer els partits més escèptics? EL PERIÓDICO va explicar fa dues setmanes que l’Executiu estudia introduir la variable del cost de la vida en el nou model, una cosa que reclama Junts, i això donaria recursos extres a Catalunya. No és un camí fàcil, ja que aquesta via suscitaria el recel d’altres comunitats.
Situació d’injustícia
El Govern també va aprofitar la seva intervenció al Parlament per carregar contra quatre comunitats liderades pel PP: Madrid, Andalusia, Múrcia i les Balears. Romero va acusar aquests quatre governs autonòmics de practicar el dúmping fiscal: "Estan abaixant impostos als rics i demanant a l’Estat més recursos". Segons el Govern català, això genera una situació d’injustícia per a les altres comunitats que fan un "esforç fiscal" extra per mantenir els serveis públics. Segons el Govern, l’Executiu de Pedro Sánchez està treballant per evitar aquesta situació. La idea és posar un mínim comú en tots els impostos que comparteixen les comunitats perquè certes autonomies no puguin anar més enllà en les rebaixes fiscals i sempre es garanteixin uns "ingressos determinats". No va donar més detalls.
El Govern no només circumscriurà la seva defensa del nou finançament al Parlament i als mitjans de comunicació. La mateixa Romero començarà avui un tour per Catalunya per defensar les bondats del nou model. Seran trobades amb els representants institucionals i agents econòmics i socials de cada zona amb l’objectiu d’explicar "els principals eixos de la proposta" sobre el nou model que han pactat el Govern, la Generalitat i ERC.
Romero començarà a Manresa, a la Fundació Althaia, a on anirà acompanyada pel secretari de Governs Locals, Xavier Amor, i la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero. Divendres serà a Girona, a la seu de la delegació del Govern en aquesta ciutat, i anirà acompanyada pel delegat, Xavier Guitart. Les trobades començaran amb una exposició inicial de la consellera oberta a tothom, i la resta de la sessió serà a porta tancada. "És important que tothom conegui el model de finançament i els seus elements positius: és un model més transparent, més igualitari i que compleix el principi d’ordinalitat", va explicar en declaracions a TV3.
