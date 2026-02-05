Política migratòria dels EUA
L’enviat de la Casa Blanca a Minneapolis retira 700 agents
La desescalada s’atribueix a una col·laboració local i estatal més gran, però encara queden uns 2.000 efectius a la ciutat
Idoya Noain
El Govern de Donald Trump continua fent passos per mirar de contenir la crisi política i social oberta per l’agressiu i letal desplegament d’agents federals a Minneapolis en la seva croada contra la immigració. Ahir Tom Homan, el tsar de la frontera, a qui el president va posar al capdavant de l’operació després de la crisi que es va disparar quan agents de fronteres van abatre l’infermer Alex Pretti, va anunciar la retirada immediata de 700 efectius d’aquest contingent federal. Es tracta de gairebé una quarta part del total que s’havia desplegat i malgrat el replegament encara quedaran a Minnesota prop de 2.000 agents, tant de l’ICE com de la CBP.
Homan, que quan la setmana passada es va posar al capdavant de l’operació va condicionar la retirada a la col·laboració de les autoritats locals i estatals, va explicar en una roda de premsa que, malgrat que es mantenen algunes diferències, hi ha hagut un "progrés significatiu" en aquesta cooperació. Concretament, va dir que un "nombre sense precedents de comtats" estan permetent a agents de l’ICE, el braç policial del Servei d’Immigració i Duanes, prendre en custòdia immigrants sense papers que són en presons.
Homan també va insistir que els federals que queden a l’estat continuen la seva tasca en operacions que prioritzen l’arrest d’individus amb historials criminals que representen més amenaça per a la seguretat pública. "Trump m’ha enviat per ajudar a desescalar", va dir. "No abandonem la nostra missió. Això és aplicació de llei i ordre intel·ligent. I això ens fa més segurs".
