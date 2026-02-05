L’escàndol de Mandelson posa en un compromís Starmer al Regne Unit
Lucas Font
Els vincles entre el multimilionari pederasta Jeffrey Epstein i l’exministre laborista i exambaixador del Regne Unit a Washington Peter Mandelson estan provocant un mal de cap al primer ministre, Keir Starmer. Els principals partits de l’oposició li han exigit que publiqui tots els documents relacionats amb el nomenament de Mandelson com a ambaixador, que es va anunciar el desembre del 2024, per aclarir fins a quin punt el líder laborista i els seus assessors més pròxims coneixien els detalls de la relació. Part dels detalls, publicats en els últims dies, assenyalen que Mandelson va facilitar informació sensible a Epstein en la seva etapa com a ministre.
Starmer va mirar de desvincular-se per complet de Mandelson i va insistir que l’exambaixador "va mentir repetidament" quan va ser interrogat sobre la seva relació amb Epstein. "Lamento haver-lo nomenat. Si llavors hagués sabut el que sé ara, mai hauria estat a prop del Govern", va assegurar ahir el primer ministre en la sessió de control setmanal en la Cambra dels Comuns. "Estic tan enfadat com qualsevol ciutadà i qualsevol membre de la cambra", va afegir.
