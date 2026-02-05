Camí de les urnes
L’últim debat manté la incògnita sobre els pactes a l’Aragó després del 8F
Els vuit candidats apugen el to parlant de migració i de les línies vermelles sobre la complexa governabilitat que auguren les enquestes
L’habitatge va acaparar bona part de les intervencions en l’acte celebrat a les Corts de l’Aragó
ALBERTO ARILLA / DAVID CHIC
Totes les cartes ja estan sobre la taula. Els vuit partits polítics amb representació a l’Aragó van donar per acabats ahir els debats electorals de cara als comicis de diumenge. I ho van fer amb una disputa dialèctica celebrada a les Corts d’Aragó organitzada per El Periódico de Aragón, capçalera de Prensa Ibérica. Un debat en què es van abordar els principals problemes que preocupen els aragonesos que aniran a les urnes, 60 d’ells asseguts als escons del Parlament, darrere dels líders que els representaran a partir de dilluns. Un debat en què, a més, es van abordar més propostes concretes per a l’Aragó que en altres ocasions i en què es va deixar aparcada, o almenys hi va tenir poca presència, la política nacional i fins i tot l’intens debat sobre el finançament autonòmic. Els candidats van debatre sobre habitatge, serveis públics i migració. Tot i que, sens dubte, els moments més significatius van arribar a l’últim bloc, en què es van intentar delimitar les línies vermelles d’uns i altres i va quedar clar que l’aritmètica parlamentària farà parlar molt a partir de les vuit del vespre de diumenge, quan tanquin les urnes.
L’habitatge va ser el gran protagonista en el primer bloc, obert per Pilar Alegría (PSOE) i tancat per Marta Abengochea (IU-Moviment Sumar). L’esquerra va apostar per aplicar la llei de l’habitatge estatal i regular el mercat del lloguer, amb els exemples de Navarra, Barcelona i la Corunya. Una cosa rebutjada pel PP, Vox i també pel PAR. El president i candidat del PP a la reelecció, Jorge Azcón, va reivindicar els 3.000 habitatges impulsats en aquests dos anys i mig, i va recriminar novament els "86" que ha construït el Govern de Javier Lambán, en una guerra de xifres amb Jorge Pueyo (CHA) i també amb Pilar Alegría. Lambán va remarcar que van ser més de 1.200 els pisos construïts i la socialista va recordar que Marcelino Iglesias va impulsar "25.000 habitatges públics". Izquierdo (PAR) i Abengochea també van escenificar una petita picabaralla per la llei d’habitatge estatal i, concretament, per les dades de Navarra.
Vox apuja els decibels
Tomás Guitarte (Aragó-Terol Existeix) va incidir en l’"oportunitat competitiva" que suposa el món rural i el preu del sòl per al mercat aragonès de l’habitatge, i Alejandro Nolasco (Vox) va demanar liberalitzar el sòl per poder fer entrar l’habitatge en el mercat. María Goicoechea (Podem-Aliança Verds) va recriminar que s’utilitzi l’habitatge "per especular, no per viure". Izquierdo va demanar abaixar impostos i més subvencions per als joves que volen accedir a l’habitatge, i Pueyo va cridar a seguir una directriu clara: "Una família, una casa". No va trigar a aixecar la veu el candidat de Vox, que va titllar de "salvatjada" la regularització de migrants "per aconseguir vots", referint-se a l’"efecte crida". Pilar Alegría va replicar que la regularització no atorga la ciutadania, de manera que es doten de drets les persones que ja viuen a Espanya. "Sisplau, senyor Nolasco, no menteixi", li va dir. Mentrestant, Podem considera que el que molesta Vox és que "les persones migrants tinguin drets". Goicoechea sí que va anar més enllà demanant el dret al vot per a tothom. Terol Existeix va recordar que la migració "no ha sigut mai un problema a Espanya" i va assenyalar que aporta més del que costa. IU va reincidir que no es poden "donar ales al feixisme".
Els acords
L’última part del debat va abordar una complexa governabilitat en la qual el PAR s’ha mostrat disposat a arribar a acords "amb tothom", tot i que va repetir que el problema serà que a l’Aragó qui acabarà decidint qui governarà serà "el senyor del cavall", en al·lusió a Santiago Abascal. Terol Existeix va dir que ells no poden pactar "en contra de la seva naturalesa", amb referència al transvasament de l’Ebre o la descentralització autonòmica que defensa sense embuts l’extrema dreta. Abengochea va demanar "deixar el feixisme a un costat" quan es va plànyer que s’estan trencant consensos establerts després de la Segona Guerra Mundial. "Serem on es puguin defensar els interessos de la classe treballadora", va dir.
Per a Podem, en uns comicis com aquests s’estan debatent "dos models", el de les privatitzacions i l’entrega dels paisatges a les grans empreses enfront del que defensa els serveis públics i garanteix drets "ben coberts". També va demanar que es recuperin lleis com la trans o la de memòria històrica. Segons l’opinió del CHA, resulta "preocupant" que Azcón no digui si pactarà amb Vox, tot i que Pueyo va ressenyar que en les votacions estatals es mostren sempre en contra de les mesures de protecció social. "Defensen els interessos de les empreses, ja que no deixen de ser portaveus dels lobbys", va afegir.
Alegría va assenyalar que el diàleg "sempre és difícil", però va demanar pactes per "avançar" malgrat que la concòrdia "s’ha trencat" per la incapacitat demostrada per arribar a acords per part d’Azcón. "Li vaig oferir una mà estesa que va rebutjar", va indicar, amb referència a l’última negociació pressupostària, i va anticipar (i lamentar) que a l’Aragó si sumen de nou els diputats de Vox i el PP "tornarà un govern de les dretes".
