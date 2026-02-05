Recurs
Montoro vol que s’arxivi la causa contra ell per prorrogar-la sense escoltar-lo
Ángeles Vázquez
La defensa de Cristóbal Montoro, investigat per tràfic d’influències en relació amb l’activitat del despatx que va fundar el 2006, Equipo Económico, reclama a l’Audiència Provincial de Tarragona que anul·li la decisió que va adoptar la setmana passada el jutge Rubén Rus de prorrogar sis mesos més aquesta instrucció penal. Argumenta que es va concedir un termini de cinc dies a les parts per formular al·legacions contra la petició que va efectuar la Fiscalia Anticorrupció, que vencia el 29 de gener, però el jutge va acordar la mesura tres dies abans d’aquest dia.
"De fet, aquesta representació va presentar l’escrit d’al·legacions el mateix dia 28 de gener del 2026, això és, dos dies després que el Tribunal acordés la pròrroga de la instrucció, òbviament sense haver pres en consideració les nostres al·legacions ni les de les altres parts", afegeix l’escrit, que firma l’advocat Javier Gómez Ferrer, i al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
"No estem, per tant, davant una mera irregularitat formal, sinó davant una vulneració manifesta del dret d’audiència, que constitueix un dels pilars essencials del procés penal i de l’estatut de garanties de l’investigat", afirma el lletrat, que afegeix que "s’ha de rebutjar de ple qualsevol interpretació que pretengui reduir la infracció comesa a una mera irregularitat formal mancada de transcendència".
"Autèntica indefensió"
Segons el parer d’aquesta part, l’omissió del tràmit d’audiència "ha generat una autèntica indefensió material que no pot reparar-se mitjançant l’exercici de recursos ordinari". Per això reclama que s’arxivi "un procediment que s’ha prorrogat de manera sistemàtica des de l’any 2018 i que s’ha mantingut set anys sota secret", una "situació sense precedents en la història judicial espanyola".
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar