Mesura del Govern
Telegram carrega contra Sánchez per vetar les xarxes als menors de 16 anys
"Que els tecnooligarques lladrin és senyal que cavalquem", replica el president del Govern a les crítiques de Dúrov
Miguel Ángel Rodríguez
A les 17.54 d’ahir, milers d’usuaris de Telegram, una plataforma de missatgeria alternativa a WhatsApp, van rebre un missatge del seu amo, Pável Dúrov, en què avisava del "perill" que suposava la decisió del Govern de Pedro Sánchez de prohibir l’accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. "Aquestes mesures podrien convertir Espanya en un Estat de vigilància sota el pretext de protecció", advertia. El cap de l’Executiu no va trigar a respondre-li per X, la xarxa social d’Elon Musk (que també el va atacar aquesta setmana i amb qui porta missatges creuats): "Deixa que els tecnooligarques lladrin, Sancho, és senyal que cavalquem".
El Govern va esgrimir el mateix missatge de Dúrov per denunciar que aquest va utilitzar el "seu control sense restriccions" amb l’únic objectiu de fer arribar la seva "propaganda" i les seves "notícies falses" a la ciutadania. "Aquest fet demostra, per si sol, la urgent necessitat de regular les xarxes socials i aplicacions de missatgeria mòbil", afirmen fonts de la Moncloa, que assenyalen el perill que "tecnooligarques estrangers" puguin inundar els "telèfons de propaganda al seu aire" per mostrar el seu rebuig d’una proposta del Govern. Dúrov també va publicar el missatge en anglès al seu canal de Telegram, que compta amb més de 10 milions de seguidors.
Anonimat i dissidència
Dúrov carregava en el seu missatge contra les mesures que va anunciar dimarts passat Sánchez i explicava per què són perilloses. Fonts de la Moncloa van respondre a totes les crítiques. Sobre la prohibició d’accés a xarxes socials a menors de 16 anys, el fundador de Telegram avisava que suposaria un "precedent per rastrejar la identitat" de cada usuari a l’exigir les seves dades, cosa que erosionaria l’anonimat. El Govern rebat que es tracti d’una mesura per a la "protecció de menors" davant els "riscos greus i documentats" que poden suposar entorns digitals sense control.
Dúrov també lamenta que la intenció de l’Executiu que els responsables de les plataformes tinguin responsabilitat legal si no esborren els continguts inadequats derivarà en una "sobrecensura [...] silenciant dissidències polítiques, periodisme i opinions quotidianes". Fonts de la Moncloa responen que "el Reglament de Serveis Digitals de la UE ja obliga les xarxes socials a impedir la difusió de continguts il·lícits".
L’amo de Telegram assenyala també que tipificar com a delicte la manipulació dels algoritmes perquè amplifiquin contingut perjudicial suposarà que el Govern dicti què es pot veure i què no, creant cambres d’eco controlades per l’Estat. L’Executiu explica que l’objectiu és perseguir "la utilització espúria de les dades dels usuaris" i la creació de "mecanismes de supervisió algorítmica transparents.
Les mateixes fonts de la Moncloa incideixen que Dúrov està sent investigat per la seva "possible responsabilitat en delictes greus" i que ha dissenyat Telegram amb una "arquitectura de mínima moderació", cosa que ha permès que sigui un espai per a activitats criminals com xarxes d’abús sexual infantil i tràfic de drogues".
