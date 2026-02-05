Atac al republicà
Xi avisa Trump que Taiwan és una línia vermella i li exigeix "respecte"
El president xinès també truca a Putin, a qui demana un "gran pla" per estrènyer llaços
Adrián Foncillas
En vigílies de l’Any Nou i el Festival de Primavera, dues setmanes en què la Xina abaixa les persianes, el seu president ha completat els deures geopolítics. Xi Jinping ha parlat amb Vladímir Putin i Donald Trump per telèfon i en aquest revelador ordre. Es presenta el curs vinent tan intens com el que expira, amb la visita del segon a l’abril a Pequín si no l’arruïnen abans riscos com el comerç o Taiwan. D’això va anar la trucada, segons les dues versions.
A les xarxes socials, Trump va parlar d’una conversa "excel·lent, llarga i exhaustiva", d’una relació amb la Xina i el seu president "extremadament bona" i d’un brillant horitzó en els seus tres restants anys a la Casa Blanca. El llistat nord-americà de temes, des de la política internacional al comerç, amb prou feines esmenta Taiwan de passada, però l’illa va pesar molt en el comunicat xinès publicat per l’agència Xinhua. Xi li va recordar que Taiwan és l’"assumpte més rellevant" en les relacions bilaterals i que mai permetrà violacions de la seva integritat territorial ni la separació de l’illa. "Els Estats Units han de tractar amb compte el problema de les vendes d’armes", va acabar. Trump, segons Xinhua, va assumir la "importància de les preocupacions" xineses sobre Taiwan. L’illa és la sagrada línia vermella i no hi haurà sintonia si Trump persevera a trepitjar-la.
Venda d’armes
Washington va anunciar el mes passat una venda d’armes que frega els 10.000 milions d’euros i que, després de la previsible llum verda del Congrés, es convertirà en la més gran de la història. La Xina va acusar els EUA d’ignorar el principi d’una sola Xina i va enviar vaixells i avions davant Taiwan. No sent Trump la mateixa simpatia cap a l’illa que Biden, ni ha prorrogat el compromís a defensar-la. Amb Taiwan sublima la seva concepció fenícia de la geopolítica oferint-li el seu aparador armamentístic. El pressupost de Defensa se situarà aquest any en el 3,3% i creixerà fins al 5% el 2030. Serà encara lluny del 10% que vol Washington.
És una vella frustració xinesa que els missatges i els fets nord-americans no vagin de la mà, no només amb Taiwan, així que Xi li va recordar ahir la importància de complir els compromisos i "fer el que es diu". "Sempre que les dues parts actuïn amb igualtat, reciprocitat i respecte, es podran trobar solucions a les preocupacions", va continuar, i va animar Trump a continuar guiant "el gran vaixell" de les relacions bilaterals "a través d’onades i vents".
També van parlar, segons Trump, de la compra de soja i altres productes agrícoles que la Xina va interrompre durant la guerra comercial. A l’arena internacional va citar la guerra entre Rússia i Ucraïna i l’Iran, un altre assumpte difícil. Trump vol castigar amb aranzels del 25% els països que trenquen l’aïllament de Teheran i la Xina va concentrar la quarta part del seu comerç internacional l’any passat. No sembla que Trump s’acabi atrevint amb la Xina, com tampoc es va atrevir a comprar petroli a Moscou.
Cap comunicat esmenta la qüestió nuclear a poques hores que expiri l’últim pacte entre els EUA i Rússia. Trump ha descartat la pròrroga si no inclou la Xina, que compta amb tot just una desena part dels caps nuclears dels Estats Units i Rússia.
La conversa entre Xi i Putin va discórrer per camins més trillats. Ja es van veure el mes de setembre a Pequín i es van intercanviar felicitacions per l’Any Nou. El president xinès va demanar "un gran pla" per avançar encara més en les relacions bilaterals i el rus va definir aquestes relacions com "un factor d’estabilitat" davant de les turbulències globals..
Cadena perpètua per l’atemptat de Florida
Una jutge dels EUA va condemnar ahir a cadena perpètua Ryan Routh per intentar assassinar Donald Trump al seu camp de golf a Florida el setembre del 2024, durant la campanya per a les eleccions presidencials.Routh, de 59 anys, va ser declarat culpable al setembre per un jurat popular de cinc càrrecs: intent d’assassinat d’un candidat a l’elecció presidencial, posseir una arma de foc per cometre un crim, atacar un agent federal, ser un criminal amb una arma i tenir una arma amb un número de sèrie esborrat.
