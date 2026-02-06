Un àudio vincula la xarxa amb una contractista del tram d’Adamuz
Azvi es troba a l’UTE Guadalmez-Córdoba, adjudicatària del contracte per millorar la via de l’AVE on es va produir l’accident
Tono Calleja Flórez
Les notes de veu de Koldo García descobertes pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil posen de manifest que qui va ser l’home de confiança de l’exministre de Transports José Luis Ábalos i la seva exparella Patricia Úriz van gestionar factures d’almenys 6.000 euros a l’empresa andalusa Azvi, contractista del ministeri en el qual havia sigut assessor, segons es desprèn dels àudios a què ha pogut tenir accés aquesta redacció.
"¿A Víctor no li deus haver comentat res de la factura de 6.000 euros per a Azvi, ni res per l’estil, no?", va preguntar, contrariat, Koldo García a Úriz, que just abans l’havia interpel·lat sobre si podia fer una factura a aquesta empresa "sense tenir un contracte", com havia fet "amb Cruz i amb Víctor". Segons les fonts consultades es referia al comissionista Víctor de Aldama.
En les gravacions esmentades, Koldo explica a Patricia Úriz, que segons l’UCO s’encarregava de gestionar la caixa b de José Luis Ábalos, que "no havia de comentar res amb ningú", mentre l’informa que "la factura d’Azvi la porta el germà de Jacobo". El problema per a aquest assessor, afirma, era que no sabia com fer l’esmentada factura. "Sí, sí, carinyo, que jo a Víctor no... a Cruz sí que li he dit això, però com que m’ha dit que no sabia a què em referia, li he dit: Ah, doncs em dec haver equivocat, deu ser una altra cosa, però com sé que ha de saber allò d’Azvi perquè està ficat en el rotllo, doncs tampoc m’ha semblat això", va completar.
Azvi integra, al costat de Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA) i Contratos y Ventas (FCC), l’UTE Guadalmez-Córdoba, que va resultar adjudicatari el 2022 –mesos després de la sortida d’Ábalos del ministeri– del contracte per millorar i condicionar la infraestructura del tram de l’AVE entre Guadalmez (Ciudad Real) i Còrdova, de 80,7 quilòmetres de longitud, per un total de 52.492.342 euros. En aquest tram es va produir l’accident de trens d’Adamuz, en el qual van acabar morint 46 persones.
Segons va denunciar el mateix Aldama al Tribunal Suprem, el Grupo Azvi va contractar "a través de l’empresa Erikapat Consultoría Internacional Koldo García Izaguirre el 2023 com a assessor i consultor per obrir nous negocis a Llatinoamèrica. La relació, no obstant, s’havia forjat anteriorment", va destacar el comissionista, que va apuntar que la constructora havia sigut adjudicatària "de diversos contractes d’obra pública licitada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), que va dirigir José Luis Ábalos entre el 2018 i el 2021".
Consultoria
Azvi afirma que l’única relació amb l’exassessor d’Ábalos "va ser el contracte de consultoria, de naturalesa mercantil, formalitzat l’1 de novembre del 2023 i acabat el 27 de febrer del 2024". El mateix magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente, que va investigar el cas fins a la renúncia a l’escó de l’exministre, va rebutjar l’existència d’indicis que sustentessin les imputacions realitzades per Aldama "respecte al pagament de comissions per part d’algunes empreses a canvi de l’obtenció d’obra pública", en al·lusió a la companyia andalusa, a qui l’excomissionista va acusar d’haver-li entregat una comissió de 18.000 euros l’octubre del 2019..
