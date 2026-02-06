"És una bufetada al Parlament Europeu", assegura el líder de Junts
"Aquesta sentència és una derrota dels autoritaris espanyols", afegeix Comín
Carlota Camps
La decisió del TJUE de revocar la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí és "una bufetada molt dura per al Parlament Europeu", va assegurar ahir el líder de Junts en una compareixença davant els mitjans a Brussel·les. Per a Puigdemont, la sentència és d’una contundència "insòlita" al confirmar que la decisió d’aixecar tant la seva immunitat com la dels exconsellers Comín i Pontsatí va estar "políticament viciada". A ulls del líder de Junts, la decisió contribueix a "millorar la democràcia". Puigdemont va ser molt dur amb la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, a qui demana responsabilitats. "Teníem raó i continuem tenint raó", va assenyalar.
"Jo crec que el Parlament europeu ha passat avui molta vergonya", va dir. "La sentència no condemna només el Parlament, condemna el PP, condemna aquell partit que es deia Ciutadans, que avui ja no existeix, i condemna Vox. Per tant, és una derrota dels autoritaris espanyols", va afegir l’exconseller. "Avui és un gran dia per a la democràcia europea", va afegir Comín, que considera que "tots els europutados tindran gràcies a nosaltres més garanties" en el marc del suplicatori. Comín ja havia celebrat la notícia amb un breu missatge a les xarxes en el qual dona les gràcies al seu advocat, Gonzalo Boye.
