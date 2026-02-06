La connexió russa d’Epstein
El magnat i pederasta nord-americà va demanar ajuda a un important agent del Servei Federal de Seguretat de Rússia (l’antic KGB) per neutralitzar prostitutes d’aquest país que amenaçaven el seu negoci.
Marc Marginedas
La peça que encara faltava del puzle per fi ha aparegut. Gràcies a les filtracions sobre el cas de Jeffrey Epstein, el delinqüent sexual que suposadament es va suïcidar el 2019, han aparegut noms d’importants personalitats, com Bill Clinton o el príncep Andreu. Però també han aflorat connexions amb Rússia, on el recurs al xantatge sexual ha sigut tradició freqüent en l’últim quart de segle.
La publicació divendres de tres milions de pàgines, 180.000 imatges i 2.000 vídeos, va confirmar el que molts intuïen. El pedòfil nord-americà va mantenir estrets contactes amb membres dels serveis secrets russos, interessats en la informació que aquest podia tenir de polítics i dirigents a qui proporcionava serveis sexuals. "Igual com Robert Maxwell, l’empresari de mitjans britànic, pare de Ghislaine (la presumpta nòvia i aconseguidora del delinqüent sexual), Epstein mantenia forts vincles amb la intel·ligència russa i israeliana", va confirmar a EL PERIÓDICO, en un missatge de WhatsApp, el periodista nord-americà Craig Unger, autor d’obres com American Kompromat: com el KGB va cultivar Donald Trump, i històries relacionades de sexe, ambició, poder i traïció.
Unger destaca que Maxwell i Epstein van acabar igual i li sembla difícil creure que sigui una simple coincidència. "Els paral·lelismes són sorprenents; tots dos van morir suïcidant-se en estranyes circumstàncies; francament, és difícil pensar que Epstein es va penjar", va valorar.
Detall més rellevant
Fins ara, el més rellevant detall dels contactes entre Epstein i agents russos el va publicar el web The Dossier Centre, vinculada a l’opositor Mikhaïl Khodorkovski. El juliol del 2015, Epstein es va adreçar a un tal Serguei Beliakov, oficial del Servei Federal de Seguretat (FSB, ex KGB) que va ocupar diversos càrrecs en el Govern, com el de viceministre de Desenvolupament Econòmic, tot i que en realitat, segons la publicació, es dedicava a realitzar operacions d’influència dins de l’Executiu.
En un email, Epstein li va demanar ajuda per neutralitzar una prostituta russa anomenada Gazel Ganieva, que estava fent xantatge a diversos homes de negocis als EUA. "Això és dolent per als negocis de tots els implicats... ¿Algun suggeriment?", li va preguntar. Al cap de 72 hores, Beliakov li va respondre amb un informe professional i exhaustiu, propi d’un agent d’intel·ligència, sobre les activitats de Ganieva i els possibles punts febles per pressionar-la. La treballadora sexual "en temporada alta podria rebre ingressos de 100.000 dòlars", i per tant, si se li denegava el visat als EUA seria "una gran amenaça per als seus negocis".
A canvi de tal favor, Beliakov va obtenir "suggeriments" sobre "com Rússia podia evitar les sancions" i, sobretot, atraure personalitats d’alt nivell al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, que Beliakov dirigia, el 2015, un any després de la invasió de Crimea, quan van començar les sancions contra l’Estat rus i molts en el món econòmic eren reticents a anar a la cita. "Beliakov volia veure grans homes de negocis al fòrum; Epstein va córrer a ajudar-lo", diu The Dossier Centre.
Un segon episodi que ja ha sortit a la llum té a veure directament amb el president Donald Trump i va ser difós per Publico al desembre. En un email a l’ex primer ministre de Noruega Thorbjorn Jagland, llavors president del Consell d’Europa, poc abans de la controvertida cimera de Hèlsinki del 2018, el depredador sexual li va proposar el següent: "Penso que vostè pot suggerir a Putin que Lavrov podria obtenir informació rellevant (de Trump) a través meu". Fins i tot admet que ja havia tractat sobre el magnat novaiorquès amb Vitali Txurkin, ambaixador de la Federació Russa a l’ONU. "Txurkin va ser formidable; va entendre Trump gràcies a les nostres converses".
