Cuba, disposada a parlar amb Trump sense "condicionar" la seva sobirania
Díaz-Canel defensa el "dret" a rebre combustible d’altres països després de l’anunci dels EUA d’aplicar aranzels als proveïdors
Abel Gilbert
"Cuba està disposada a un diàleg amb els Estats Units, sense condicionaments previs, en una posició d’iguals, de respecte a la nostra sobirania, independència i autodeterminació", va reiterar ahir el president Miguel Díaz-Canel. En una roda de premsa en la qual s’esperaven novetats rellevants, el cap d’Estat va recordar les posicions prèvies de l’Havana al ser consultat sobre les relacions amb Washington, que han entrat en una nova etapa de fricció a partir de l’ordre impartida per Donald Trump per la qual s’imposen aranzels als països que venguin petroli a l’illa.
Díaz-Canel va remarcar el caràcter "criminal" del "bloqueig energètic" que busca "asfixiar" Cuba. "Hi ha moltes coses en les quals podem treballar junts, sense prejudicis", malgrat la "asimetria de les relacions", li va dir a Trump. La realitat, per ara, no sembla oferir aquesta possibilitat. "L’enemic ha encarat una persecució de tots els camins que se li obren a Cuba" per obtenir cru des que s’ha tancat el flux que venia de Veneçuela, amb la captura de Nicolás Maduro pels EUA. El món "no pot permetre que la força aixafi el multilateralisme". Segons el seu parer, "els països, els pobles, han d’entendre el que està passant: estem enfrontant una guerra política, ideològica, cultural, mediàtica de part de la potència hegemònica".
Díaz-Canel va criticar l’"eixam annexionista" dels EUA i va dir que Cuba ha de "preparar-se" per a una eventual "guerra" i un increment de la "manipulació" que busca justificar-la al presentar l’illa com a promotora del terrorisme".
