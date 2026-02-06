Expirat el Nou Start, Trump advoca per un altre tractat d’armes atòmiques
El Govern nord-americà, que vol que la Xina quedi inclosa en qualsevol nou acord, negocia amb Rússia mantenir l’esperit del pacte esgotat
Idoya Noain
El mateix dia en què els Estats Units i Rússia van deixar expirar el Nou Start, l’últim tractat que quedava vigent per controlar la mida i l’estructura dels arsenals nuclears de les dues nacions, Donald Trump va advocar no per estendre aquest pacte, sinó per establir-ne un de "nou, millorat i modernitzat". La proposta de Trump va arribar en un missatge penjat a Truth Social, en el qual el mandatari va qüestionar el Nou Start com "un acord mal negociat pels EUA que, a part de totes les altres coses, està sent flagrantment violat". En aquest mateix missatge, va fer una crida perquè els seus "experts nuclears" treballin en aquest tractat "nou, millorat i modernitzat" que, va dir, "pugui perdurar en el futur".
El missatge de Trump va arribar només hores després que la web informativa Axios publiqués que els EUA i Rússia, nacions que acumulen el 85% dels caps nuclears del planeta, estaven prop d’un acord per continuar complint almenys durant sis mesos amb el Nou Start.
El portal, que citava tres fonts familiaritzades amb les negociacions, que han tingut lloc a Abu Dhabi en paral·lel a les negociacions a tres bandes sobre la guerra d’Ucraïna, explicava que la negociació no és per legalitzar un nou tractat sinó per prorrogar l’efectivitat de l’expirat mentre es negocia el relleu, cosa no incompatible amb el missatge de Trump.
Dues de les fonts d’Axios van remarcar que el pla encara era un esborrany i que necessitava l’aprovació tant de Trump com de Vladímir Putin. Una tercera font va destacar que l’acord, de la negociació del qual s’estan encarregant Steve Witkoff i Jared Kushner, encara no estava tancat.
La idea, sempre segons les fonts del portal, era "continuar operant de bona fe i començar una conversa sobre maneres en què es podria actualitzar". Així, es fixaria el termini de sis mesos per al diàleg, temps per negociar un potencial nou tractat.
Aquesta via d’actuació de Washington i Moscou és la que suggeria en declaracions a aquest diari David Cortight, professor de l’Institut Reppy per als Estudis de la Pau i els Conflictes de la Cornell University. "Washington i Moscou haurien d’emetre declaracions executives paral·leles en les quals indiquin que es mantindran dins dels límits d’armament del Nou Start, tot i que el tractat ja no tingui força legal", va dir l’expert.
Moscou, "a punt per al diàleg"
Dmitri Peskov, portaveu del Kremlin, havia dit ahir que Moscou està "a punt per a diàleg amb els EUA per limitar armes ofensives estratègiques si Washington respon de forma constructiva". La vigília el Ministeri d’Afers Estrangers havia utilitzat un llenguatge molt més crític, dient que les idees russes, incloent-hi la promoguda pel mateix Putin d’aconseguir si més no una extensió a curt termini del tractat, "havien quedat deliberadament sense resposta".
Dimecres també el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, havia fet unes declaracions en les quals apuntava a una de les idees que ha esgrimit Trump per justificar no prorrogar l’acord: la falta de límits a la Xina. "Per tenir control d’armes de veritat al segle XXI és impossible fer una cosa que no inclogui la Xina perquè tenen un arsenal vast i que creix ràpidament", va dir Rubio, ficant l’ics xinesa en l’equació. Pequín té un arsenal molt inferior que el dels EUA i el de Rússia.
Thomas DiNanno, sotssecretari d’Estat per al control d’armes, participa avui a Ginebra en una reunió de les Nacions Unides sobre desarmament i experts en aquest àrea del departament que dirigeix Rubio han estat en les converses d’Abu Dhabi, que segons Axios es van allargar fins entrada la nit de dimecres.
La informació sobre les negociacions coincideix amb l’anunci fet pel Comandament Europeu dels EUA que ahir es va renovar el diàleg militar al més alt nivell amb Rússia que s’havia suspès el 2021, abans que s’iniciés l’última fase d’invasió russa d’Ucraïna. La reactivació d’aquest diàleg també va ser fruit de converses de Witkoff i Kushner amb els representants del Kremlin a Abu Dhabi. "Mantenir el diàleg entre Forces Armades és un factor important per a l’estabilitat i la pau mundials, que només es poden assolir mitjançant la força, i proporciona un mitjà per a una transparència més gran i per rebaixar l’escalada", va informar la nota del Comandament Europeu de l’Exèrcit nord-americà.
Precisament aquest comandament, liderat pel general Alexus G. Grynkewich, comandant aliat suprem de l’OTAN, conduirà les converses. Aquest canal "oferirà un contacte militar a militar constant mentre les parts continuen treballant cap a una pau duradora", va afegir l’Exèrcit nord-americà.
