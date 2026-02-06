Habitatge i trens, les condicions dels Comuns per aprovar els comptes
El grup d’Albiach exigeix que la llei per impedir que es faci negoci amb els pisos estigui aprovada en sis mesos
Sara González
Els Comuns posen les seves cartes a sobre de la taula per negociar els pressupostos del 2026. Formalment, el debat sobre els comptes amb el Govern arrencarà la setmana que ve, així que el grup de Jéssica Albiach ha preparat ja el terreny fent públiques les seves cinc grans condicions per donar el seu sí.
Doblar les ajudes per al lloguer.
Dels 850 milions que van ser pactats l’any passat en recursos propis de la Generalitat, els Comuns demanen arribar ara als 1.200 milions per a compra i construcció d’habitatges per al parc públic i per a més ajudes al lloguer. La finalitat sobre això últim és que la subvenció arribi a 50.000 famílies més –a un de cada cinc inquilins– i, per tant, incrementar en 105 milions la partida d’aquests subsidis. Per a això, plantegen modificar els criteris per accedir a aquesta ajuda i que pugui ser sol·licitada pels que tenen uns ingressos màxims de 36.000 euros.
Sis mesos per prohibir la compra especulativa.
El grup d’Albiach fixa un límit de sis mesos perquè s’aprovi una llei que impedeixi que es faci negoci amb els pisos. "No val que es dilatin els temps", va advertir la dirigent. De fet, els Comuns tenen registrada des del mes de novembre una proposició al Parlament perquè aquesta mesura sigui una realitat mitjançant la modificació de la llei d’urbanisme. El 60% de les compres, recorden, es paguen al comptat, cosa que demostra, al seu judici, que darrere hi ha una clara voluntat "especulativa".
Més recursos en trens i autobusos.
"Volem un gran acord de país perquè el tren, Rodalies i Regionals siguin una vegada per totes la màxima prioritat", insisteixen en un context de crisi ferroviària a Catalunya. D’una banda, reclamen que es garanteixi de "manera immediata" les inversions necessàries perquè el servei sigui "de qualitat". Això passa, detallen, per impulsar els trens-tram del Camp de Tarragona i la Costa Brava Sud, les Terres de l’Ebre, el Bages i el Pirineu. També demanen doblar la xarxa d’autobusos interurbans perquè la freqüència i les places siguin suficients per satisfer la demanda a tot el territori. Una vegada més, encara que no forma part de l’elenc d’exigències, burxen en l’ampliació de l’aeroport del Prat que defensa a capa i espasa el Govern: "¿Quin sentit té tenir 400.000 catalans tirats a les andanes i que alguns continuïn entossudits a ampliar l’aeroport?".
Ampliar les beques MENJADOR.
Els Comuns exigeixen ara incrementar les beques menjador per incorporar 87.000 beneficiaris més i passar d’una cobertura del 18% al 27% de l’alumnat. "Tenim un país en què un de cada tres nens es troba en risc de pobresa. Hem de garantir-los, com a mínim, un menjar al dia", va dir Albiach.
reduir a la MEITAT les llistes d’espera de la sanitat.
"És intolerable que avui els catalans hagin d’esperar una mitjana de 90 dies per a una pròtesi de maluc o 126 per a pròtesis mamàries", asseguren els Comuns. Per donar el seu sí als comptes, exigeixen que s’impulsi un pla per reduir a la meitat les llistes d’espera.
