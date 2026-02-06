Kíiv i Moscou pacten intercanviar 300 presoners de guerra
Mario Saavedra
El fet que delegacions d’alt nivell es veiessin cara a cara durant hores ja és un indicatiu que alguna cosa es mou en les estancades negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna per posar fi a la invasió. Però la trobada a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units), organitzada pels Estats Units, de moment només ha deixat acords magres i poc nous. Les dues parts van tancar l’intercanvi de 314 presoners de guerra. Aquest tipus d’acords es van produir abans, fins i tot abans de l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i el rellançament de les converses per posar fi al conflicte per la via diplomàtica. L’acord el va anunciar l’enviat especial dels Estats Units, Steve Witkoff, ahir, segon dia de contactes a Abu Dhabi. Es tracta del primer canvi en cinc mesos. Witkoff reconeix que "queda molta feina", però que s’esperen avanços durant les pròximes setmanes.
El principal escull sembla que és on congelar la línia del front, especialment a la regió de Donetsk, al Donbàs. Rússia controla més del 80% d’aquesta província, que ha annexionat il·legalment. Moscou exigeix el control de la resta a canvi d’aturar el conflicte, però Kíiv ho rebutja, entre altres motius perquè la part que encara controla Ucraïna conté una fortificació defensiva clau per evitar futurs avanços russos.
"To constructiu"
"Tot i que les converses d’Abu Dhabi semblen més proactives, no convé interpretar-les com un senyal que Rússia, sota Putin, busqui una pau real a curt termini. El Kremlin manté incentius per prolongar la guerra i no té una victòria política clara per presentar internament en un escenari d’alto el foc", valora a EL PERIÓDICO Oleksandr Slivtxuk, del Transatlantic Dialogue Center. "Ucraïna, en canvi, ha acudit amb una delegació de to constructiu i voluntat negociadora, però amb un límit explícit: no acceptarà cessions territorials", indica.
