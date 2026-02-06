L’alcalde de Móstoles no dimiteix després de la denúncia d’assetjament
VÍCTOR RODRÍGUEZ
L’alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), va comunicar ahir que no dimitirà després de ser acusat d’assetjament sexual per part d’una exregidora del seu partit. En una compareixença a l’ajuntament de la localitat, Bautista es va aferrar a l’argument donat pel secretari general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, per defensar la postura del partit d’arxivar el cas: que en la denúncia no es parlava d’assetjament sexual. "El febrer del 2024 va arribar un escrit remès per una regidora en el qual es parlava exclusivament de presumptes discriminacions laborals. En aquest document no s’esmentava cap tipus d’assetjament ni d’abús sexual", va assenyalar. Bautista va reclamar, així mateix, la presumpció d’innocència. "Aquest alcalde no sap de què s’ha de defensar", va assenyalar.
"En el PP de Madrid ni es tapa ni s’oculten denúncies. Les tramitem, s’instrueixen i quan correspon s’actua." Així es va pronunciar el secretari general del PP madrileny, Alfonso Serrano, després de saber-se les acusacions de les quals el partit va tenir coneixement i va mirar d’ocultar. En les mateixes circumstàncies es va pronunciar també des de Calanda (Terol) el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
