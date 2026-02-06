L’UCO investiga 22 obres d’Adif manipulades per la trama Koldo
La Guàrdia Civil sospita de licitacions a la xarxa d’alta velocitat i línies convencionals per valor de 355 milions
Tono Calleja Flórez
La investigació desenvolupada pels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha posat sota sospita desenes de contractes del Ministeri de Transports durant l’etapa de José Luis Ábalos. I, d’aquests, un total de 22 d’alta velocitat i línies convencionals, amb un pressupost de licitació de 354.984.431 euros, van ser adjudicats per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), l’expresidenta del qual, Isabel Pardo de Vera, es manté investigada a l’Audiència Nacional en el marc del cas Koldo juntament amb l’exministre, el seu llavors assessor Koldo García i l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán. L’actuació de l’empresa pública Adif, que s’encarrega de la gestió de les infraestructures ferroviàries, en concret de la construcció i el manteniment de les vies, ha saltat a l’opinió pública després de l’accident de trens que va tenir lloc a Adamuz (Còrdova) en què han mort fins ara 46 persones.
En el seu informe del 5 de juny del 2025, l’UCO assenyala les presumptes "manipulacions" que haurien portat a terme Ábalos i Koldo García en una desena d’obres, de les quals quatre van ser adjudicades per Adif: dues a la Regió de Múrcia i Almeria (de 158 i 121 milions), una tercera a Sant Feliu de Llobregat (62 milions) i una quarta a Astúries (592.053 euros). "Per a aquestes actuacions, que haurien permès la manipulació dels processos de contractació, Koldo García es valia, presumptament, de la llavors presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera", completa l’ofici policial, que apunta a suposades comissions que haurien abonat les beneficiàries dels contractes: Acciona, Obres Públiques i Regadius (OPR), Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) i Áridos Anfersa SL.
Però la confessió de l’empresari Víctor de Aldama, que s’ha beneficiat d’un atenuant en el cas de les mascaretes per col·laborar amb la Fiscalia Anticorrupció, ha elevat el nombre d’obres sota sospita d’Adif, que supera la vintena. El comissionista va entregar al Tribunal Suprem el desembre del 2024 un llistat d’obres del Ministeri de Transports en el qual apareixien subratllats "en color rosa els contractes públics preadjudicats a empreses prèviament seleccionades", que segons la seva versió "haurien adquirit el compromís de pagament de comissions si resultaven adjudicatàries". I va remarcar "en verd" altres "possibles adjudicacions" d’Adif que podrien haver beneficiat les empreses de la trama.
Gravacions
Les conclusions de l’UCO sobre les irregularitats a les obres públiques es basen en les proves obtingudes en els registres realitzats als investigats, però especialment gràcies a l’anàlisi del contingut de les gravacions realitzades per Koldo García, que, segons els agents, evidencien "la percepció de quanties dineràries", tant per part d’Ábalos com del seu assessor, per un import superior al milió d’euros, "dels quals s’haurien cobrat, almenys, 620.000 euros", diu l’informe de la Guàrdia Civil.
I aquestes suposades comissions haurien sigut cobrades a canvi de cinc licitacions públiques: tres d’adjudicades per Adif i que van beneficiar l’empresa Acciona. "El 18 de novembre del 2020, Koldo García va mantenir una conversa amb Ábalos de la qual es desprenia el seu malestar per no estar rebent determinades quantitats de diners, havent augmentat el suposat deute, ja que a Ábalos li quedarien per percebre 350.000 euros procedents de Sant Feliu i El Mayor", indica la Guàrdia Civil en el seu informe, en al·lusió a l’execució del projecte d’integració del ferrocarril a la localitat barcelonina i al projecte de soterrament ferroviari a Múrcia, respectivament.
L’UCO també informa de la suposada tasca d’"intercessió exercida principalment per Koldo García" en favor de la firma LIC, de l’investigat José Ruz, que es va beneficiar d’una obra d’emergència d’Adif a Astúries per a "l’estabilització dels talussos de les trinxeres" situades en la línia entre Gijón i Pravia, amb un import de 592.053 euros.
Registre a Pardo de Vera
Sobre aquest contracte, la Guàrdia Civil va revelar que en la gravació realitzada per Koldo García el 18 de novembre del 2020 s’inclou "una conversa entre aquest i Isabel Pardo de Vera" en la qual el primer li sol·licita "l’adjudicació discrecional d’una obra" en favor de la mercantil del seu amic José Ruz: "¿Tens alguna cosa d’emergència? Em queden dos milions. T’explico. Levantina està passant-ho aquí, quan dic aquí, dic que és aquí", diu l’assessor d’Ábalos, a qui la llavors presidenta d’Adif respon: "N’hi hem donat una de 700.000, fa res. És que una altra vegada cantarà, deixa’m mirar-ho". La Guàrdia Civil va escorcollar la vivenda de l’expresidenta d’Adif a la recerca de documentació sobre aquests contractes.
La Guàrdia Civil també apunta a les presumptes irregularitats detectades en un altre contracte públic, adjudicat l’agost del 2021 per Adif. Es tracta d’una altra obra d’emergència que va beneficiar l’UTE Monforte, formada per les empreses OPR i ASCH Infraestructuras y Servicios: "El 16 de febrer del 2024, gairebé tres anys després, Daniel Fernández Menéndez va contactar amb Koldo García amb referència a l’adjudicació per informar-lo que havia caigut un talús i es licitaria un expedient d’emergència per reparar-lo. En el mateix missatge l’empresari li sol·licitava que aquest li fos adjudicat a OPR", diu l’informe de l’UCO, que apunta que la detenció de l’assessor d’Ábalos va frustrar l’operació, que va acabar beneficiant un soci de l’amo d’OPR. Precisament, el comissionista De Aldama va incloure entre la vintena d’obres d’Adif sota sospita, que van ser pressupostades per a l’any 2021, any en què Pardo de Vera va abandonar el càrrec després de ser nomenada secretària d’Estat d’Infraestructuras, la renovació del Corredor Nord-Oest en un tram de Monforte de Lemos (Lugo), amb un pressupost de 108.199 euros.
Altres obres assenyalades pel comissionista, de què de moment no consta que hagin sigut investigades per l’UCO, estan vinculades a l’Alta Velocitat al País Basc, amb un pressupost entre totes de gairebé 5 milions d’euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera