S’endarrereix la decisió sobre l’amnistia
No ha colat en el TJUE que la ponència d’un eurodiputat del grup que integrava Vox acabés a l’Eurocambra amb la immunitat de Puigdemont. El tribunal, que tenia prevista la sentència sobre la qüestió prejudicial contra la llei d’amnistia al febrer, endarrerirà la decisió al març o l’abril.
Ernesto Ekaizer
El que no podia ser, que el partit que va ser acusació popular en el judici del procés, Vox, fos qui a través del seu eurodiputat al Parlament Europeu impulsés la ponència per acabar el 2021 amb la immunitat de què gaudien Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, no va poder ser i a més va resultar impossible. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en la seva sentència del 5 de febrer del 2026, ha corregit el tribunal inferior, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE), que, seguint l’informe de l’advocat general del 4 de setembre del 2025, havia desestimat els recursos dels tres dirigents independentistes, que demanaven la nul·litat de l’acte de l’Eurocambra de retirar-los la immunitat.
La decisió no deixa de tenir rellevància tot i no tenir efectes pràctics –Puigdemont i Ponsatí ja no són eurodiputats i Comín ha sigut elegit però no pot exercir per haver-se negat a passar per Madrid per recollir l’acta.
Perquè el TGUE havia rebutjat l’existència d’una pèrdua d’imparcialitat per part de l’Eurocambra, quan va ser recolzada el 2021 en un informe d’un eurodiputat del mateix grup a què pertany Vox. Angel Dzhambazki, un eurodiputat búlgar la legislatura passada i membre del grup Conservadors i Reformistes Europeus, el mateix de Vox entre 2019 i 2024, va ser el ponent en el cas del suplicatori enviat pel jutge Pablo Llarena, en què sol·licitava deixar sense efecte la immunitat de Puigdemont.
Clatellada al Parlament Europeu
Que l’Eurocambra no valorés la qüestió de pèrdua d’imparcialitat ja va ser greu. Però és que l’advocat general del TGUE, el polonès Maciej Szpunar, va aconsellar desestimar els recursos dels tres afectats. Que el TGUE hagués seguit aquesta orientació –l’informe de l’advocat general mai és vinculant– va ser encara més greu.
És el que ara corregeix el TJUE.
La sentència del TJUE dona una clatellada a l’Eurocambra.
"Per coherència, el Parlament ha d’excloure un ponent que sigui membre del grup polític al qual pertanyen diversos diputats del partit polític que ha promogut el procés penal contra el diputat de qui s’examina la seva immunitat", raonen els magistrats del TJUE. "Aquest ponent es podria percebre que no és imparcial i la seva designació seria contrària al dret a una bona administració", assenyala la sentència.
En certa manera, la gravetat de l’assumpte és que la maniobra passés per l’Eurocambra i pel TGUE.
La decisió no té res a veure amb l’esperada sentència sobre l’amnistia que dictarà el TJUE, en cas de seguir les recomanacions de l’advocat general, el luxemburguès Dean Spielmann, el novembre passat. Spielmann descartava que la tramitació de la llei d’amnistia fos una "autoamnistia", com van sostenir advocats de la Comissió Europea escorats a les posicions del PP, o que col·lideixi amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme.
El delicte de malversació
O que, sobretot, afecti interessos financers de la UE, un dels arguments pels quals tant el jutge Manuel Marchena com l’instructor del procés, Pablo Llarena, van rebutjar aplicar l’amnistia al delicte de malversació de què acusen Puigdemont.
Fonts consultades per aquest diari assenyalen que aquesta sentència sobre l’amnistia ja no es dictarà el mes de febrer, com era previsible. "La nova data serà al març o a l’abril", va assenyalar la font.
Si el calendari apuntat es compleix, el recurs d’empara de Puigdemont i altres dirigents independentistes no serà abordat fins després de la sentència del TJUE. La idea fins ara era que, amb una sentència del TJUE al febrer, el Tribunal Constitucional –que vol tenir l’última paraula, és a dir assegurar-se que no hi haurà més recursos– admetria els recursos d’empara el març o l’abril.
En aquest cas, l’aplicació de l’amnistia a Puigdemont suposaria deixar sense efecte l’ordre d’arrest que va reactivar el jutge Llarena al declarar que la malversació no era "amnistiable", el juliol del 2024. I, d’aquesta manera, obrir la porta a la tornada de Puigdemont a Espanya sense risc de ser detingut.
Si, en efecte, com assenyalen les fonts consultades per EL PERIÓDICO, el TJUE endarrereix la seva sentència fins al març o l’abril, la tramitació dels recursos d’empara de Puigdemont i altres dirigents exigirà, al seu torn, diversos mesos addicionals. El recurs de Puigdemont és l’últim presentat, arran dels terminis que va portar l’incident de nul·litat tramitat davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.
