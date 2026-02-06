"A totes les companyes les he respectat", assegura Salazar
L’exdirigent socialista va fer ahir les seves primeres declaracions vuit mesos després de renunciar a tots els seus càrrecs
Miguel Ángel Rodríguez
En les seves primeres declaracions després que fa vuit mesos renunciés a tots els seus càrrecs en el Govern central i en el PSOE per unes denúncies d’assetjament sexual, Francisco Salazar es va referir a les que van ser les seves companyes per assegurar que sempre "les va respectar" i que si va dimitir de tots els càrrecs va ser pel benestar de la seva família. A més, es va referir al dinar que va mantenir al novembre amb l’exministra Pilar Alegría, ara candidata socialista a les eleccions d’Aragó d’aquest diumenge, per negar que parlessin sobre la campanya electoral o que li fessin cap encàrrec.
El 5 de juliol de l’any passat, en el comitè federal extraordinari del PSOE per reestructurar l’executiva del partit després de l’esclat del cas Santos Cerdán i l’entrada a la presó de l’exnúmero tres del PSOE, Salazar havia de ser nomenat adjunt a la Secretaria d’Organització. No obstant, eldiario.es va publicar una sèrie de denúncies anònimes d’assetjament sexual contra Salazar i aquell mateix dia va renunciar a tots els seus càrrecs en el PSOE i en el Gabinet del president del Govern central. Des d’aleshores, l’exdirigent s’ha mantingut en silenci.
"A totes les companyes amb qui he treballat sempre les he respectat com a professionals i com a dones i quan jo em retiro i renuncio als meus càrrecs ho faig per una sola raó, que és la meva família", va dir ahir en la comissió d’investigació del cas Koldo del Senat en les seves primeres declaracions públiques. Davant les preguntes dels senadors, va deixar clar que ell no diu que les denúncies siguin "falses ni no falses", sinó que no entra en el tema.
