Adif ha reparat 12 de les 91 deficiències greus detectades a la xarxa de Rodalies
El desplegament inèdit de 400 tècnics identifica, de moment, 648 actuacions amb diversos graus de perill, segons el gestor
Cristina Buesa
Camí de la tercera setmana de caos ferroviari i amb un ull posat en la previsió meteorològica del cap de setmana, Adif concentra els esforços a posar a punt la xarxa per normalitzar Rodalies al més aviat possible. Tant el secretari d’Estat, José Antonio Santano, com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, eviten concrecions amb les dates i situen la represa total dels trajectes amb tren (no amb bus) en un termini de dues setmanes. Però avisen que les limitacions de velocitat, és a dir, les restriccions a la circulació pel mal estat de la infraestructura, duraran fins a l’abril. O sigui, que la situació està lluny d’arreglar-se.
Mentrestant, un desplegament mai vist a les línies de Rodalies amb 400 tècnics reparen els desperfectes. La dedicació, tant en efectius com en hores, igualment inèdita en la infraestructura ferroviària de Catalunya, mira d’assegurar la circulació. Aquesta anàlisi tan conscienciosa ha fet que la llista de punts per inspeccionar sigui considerable. Segons dades d’Adif, l’inventari pels 1.119 quilòmetres ha donat com a resultat 648 punts que cal revisar. Aquesta xifra, que lògicament podria causar inquietud entre els usuaris de Rodalies, inclou des de la greu destrossa de la via a Gelida per l’ensorrament del mur (el més crític) fins a la necessitat de retirar branques d’arbres que estiguin massa a prop d’on ha de passar un tren, una cosa freqüent per les pluges de les últimes setmanes.
Diverses reparacions per tram
Aquests 648 punts que cal inspeccionar es reparteixen en 31 trams. En un primer moment, es va parlar de 23 trams, després de 30 i finalment de 31. Estan distribuïts per totes les línies, tot i que gairebé la meitat se situen en les línies R3 i R4. Els treballs del pla de contingències s’han focalitzat, per exemple, a reparar el túnel de Rubí perquè, com més aviat millor, es pugui recuperar parcialment el transport de mercaderies, que ofegava el port de Barcelona. Si tot va com està previst, dilluns que ve passarà el mateix amb el tram de l’R4 a Gelida i els combois de les empreses circularan de nou cap al sud per aquest recorregut, així com els passatgers.
Es pot dir que en cada un d’aquests 31 trams crítics es donen casos en què no hi ha només una reparació per afrontar, sinó unes quantes. Fonts d’Adif apunten que sumen fins a 91 punts on s’han detectat deficiències greus. Això ha fet que l’empresa pública dependent del Ministeri de Transports hagi contractat els treballs per la via d’urgència. Fins ara, se n’han acabat 12. La dificultat en la reparació d’aquests desperfectes és dispar i pot passar, com és el cas de Rubí i Gelida, que inclogui diversos treballs: des d’assegurar un talús fins a reparar una catenària o recol·locar el balast on se situen les vies. O que sigui més simple.
Forats a l’R1
Entre la dotzena de treballs culminats aquests dies hi ha la reparació del forat al costat de la via de l’R1 a Mataró, que l’acumulació d’aigua havia descalçat, amb el perill que es carregués la infraestructura. O el sanejament de l’entrada del túnel al recorregut entre la Plana de Picamoixons i Valls, de l’R13. O altres desbrossades de vegetació a l’R3 entre la Farga de Bebié i Ripoll, així com la col·locació de malles de protecció a l’R11 a Figueres.
En les pròximes dues setmanes s’haurien d’anar afegint moltes més intervencions a la infraestructura per acabar, com a mínim, amb aquests 91 punts repartits en 31 trams crítics. Per coordinar aquestes tasques, a més de la presència física de Santano a Barcelona, Transports ha decidit reforçar l’estructura tècnica d’Adif a Catalunya amb la creació d’una nova divisió centrada en el manteniment preventiu de la xarxa ferroviària. La nova divisió dependrà de la Subdirecció de Manteniment de l’empresa gestora de les infraestructures i sumarà 30 persones més, que es contractaran de nou.
Autopista i R4
Dilluns que ve a primera hora està previst que l’AP-7 reobri al trànsit en el tram entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia en direcció sud i recuperi la normalitat després de gairebé tres setmanes en obres. La reobertura de l’autopista també comportarà, si així ho decideixen el Govern i Renfe, la reobertura de la circulació de la línia R4 de Rodalies a Gelida, que va quedar tallada el 20 de gener després d’haver-se ensorrat un mur sobre la via que va comportar el descarrilament d’un tren i la mort d’un maquinista que estava en pràctiques.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va confirmar ahir que "si tot continua segons el que està previst, l’AP-7 reobrirà dilluns".
Operaris de Carreteres treballen contra rellotge per assegurar el tram de l’autopista a l’altura de Gelida i que va quedar afectat pel despreniment del mur de contenció sobre la via del tren. Santano ha explicat que "s’ha reposat el pany que va cedir a l’altura de Gelida i s’ha reforçat tot el mur". I afegeix: "Impressiona veure sobre el terreny com és de complicada la feina i la intensitat amb què es porta a terme per recuperar el trànsit de l’AP-7 i la circulació de l’R4".
El Ministeri de Transports manté, per tant, els plans de reobertura, i així ho va comunicar al Servei Català de Trànsit, que està en alerta per si hi acaba havent un retard en les obres que obliga a fer un canvi en aquests plans.
