Arrenca la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies
La marxa té per lema 'Prou! Única via, Independència' i culminarà a la plaça Sant Jaume
ACN
Els participants a la manifestació convocada per l'ANC i el Consell de la República per denunciar la situació de Rodalies han començat a caminar a un quart d'una del migdia des del monument a Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Amb el lema 'Prou! Única via, Independència', la marxa vol denunciar anys de desinversió de l'Estat a la xarxa de Rodalies i reivindica que l'única solució per resoldre la crisi ferroviària és la independència. La manifestació té com a punt final la plaça Sant Jaume i passarà per Urquinaona i Via Laietana. Cinc hores més tard tindrà lloc la segona protesta de la jornada, convocada per les plataformes d'usuaris. Precisament, l'ANC i el Consell els han acusat de "contraprogramar" la seva marxa.
