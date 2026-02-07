El cas contra Errejón segueix endavant tot i la renúncia de Mouliaá
Cristina Gallardo
El procediment contra qui va ser portaveu de Sumar al Congrés Íñigo Errejón per presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá segueix endavant malgrat que l’actriu va anunciar dimecres que renunciava de forma "total, lliure, conscient i irrevocable" a continuar exercint l’acusació. L’escrit que va presentar davant el jutge Adolfo Carretero no té efectes jurídics per errors de forma (ni tan sols hi constava el nombre de diligències i es va entregar sense firma d’advocat ni procurador) i de moment s’ha citat el polític dimarts que ve per comunicar-li l’obertura de judici oral.
La citació contenia un error inicial que amenaçava d’invalidar la cita, ja que malgrat que ha sigut dictada amb data de dijous cridava a comparèixer Errejón en una data passada, el 10 de gener, a les 9.30 hores. Posteriorment, va ser esmenat, de manera que l’exdiputat haurà d’acudir a resoldre aquest tràmit dimarts que ve. Un dia abans, l’Audiència Provincial té assenyalat deliberar el recurs contra el seu processament. Una altra cosa són els efectes jurídics que finalment tingui el moviment fet per l’actriu. De fet, ahir l’instructor número 47 del Tribunal d’Instància de Madrid va dictar una providència en la qual cita Elisa Mouliaá perquè "en el termini d’una audiència" (un dia hàbil) esmeni els defectes del seu escrit "per donar tràmit a la seva petició d’arxivament, ja que si no ho fa el procediment continuarà segons els tràmits" previstos.
Petició de tres anys de presó
En la mateixa resolució, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, el jutge recorda que ja s’ha dictat acte d’obertura de judici oral contra Errejón i que ella mateixa va demanar a través del seu advocat tres anys de presó per al polític, en un escrit al qual s’afegeix un altre d’"acusatori de l’acusació popular" exercida per ADIVE. Per tot plegat, els efectes jurídics de la retirada d’acusació de Mouliaá encara s’han de veure, segons fonts jurídiques.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat