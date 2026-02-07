Clamor pel vot "útil" contra Vox en el tancament de campanya a l’Aragó
Els socialistes equiparen el PP i Vox mentre Azcón fica en el mateix sac els socialistes i els d’Abascal / L’esquerra demana mobilitzar-se
L. C. L. / S. H. V. / D. CH. / A. A. A.
La campanya aragonesa es va acabar ahir amb els vuit partits principals reivindicant-se com el "vot útil" en les eleccions anticipades de l’Aragó que se celebren demà. En el primer avançament electoral de la comunitat, els partits han celebrat una campanya marcada pels vaivens i les estridències de la política nacional i van tancar la cursa electoral amb un rum-rum a dreta i esquerra: el creixement de Vox que vaticinen totes les enquestes i que tornarà a condicionar la política de l’Aragó. Cap als de Santiago Abascal han mirat des del PSOE de Pilar Alegría i Pedro Sánchez i des del PP de Jorge Azcón i Alberto Núñez Feijóo. La ultradreta pesca vots en tots els caladors, i els partits de sempre van centrar ahir el missatge en el tancament de campanya a reivindicar el seu espai i mirar de posar límit a un projecte polític que ni és autonomista, ni té projecte ni promeses per a l’Aragó.
En el míting del PP, el president de l’Aragó i candidat a la reelecció, va optar, però, per envoltar-se de teloners que tenen un passat en comú amb Vox. L’agitador Vito Quiles va estar present en la trobada de Noves Generacions, i el grup Los Meconios, que va cantar perquè "torni el 36", va obrir la festa del PP a Saragossa. Una mica més de 1.800 persones es van sumar al tancament de campanya, en el qual Jorge Azcón va endurir el seu missatge mitjançant atacs al PSOE i Vox per "la campanya miserable" en el cas dels primers i pel fet de ser "els populistes del vot inútil" en el dels segons.
Alegría contra Azcón
La seva principal contrincant, la candidata socialista Pilar Alegría, es va desbordar d’emoció en l’últim míting, juntament amb el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez. Les 800 butaques de l’auditori de l’hotel Hiberus van quedar molt curtes per acollir els centenars de socialistes que van arribar de tot l’Aragó. Després de 24 hores sense dormir, Alegría va dir als presents que una vegada s’acabés el míting es reuniria amb treballadores de les residències, "les dones que ens cuiden i que cuiden els que més estimem", per comprometre’s a millorar les seves condicions laborals.
Però més enllà de les propostes, Alegría va treure l’artilleria contra Azcón. "Jo vaig plantejar que volia una campanya neta, però no tothom ha jugat amb aquestes mateixes cartes", va denunciar. "La ultradreta, la dreta i especialment el PP del senyor Azcón han fet seva aquesta màxima que diu que qui pugui fer que faci", que va plantejar l’expresident José María Aznar. "Hem pogut veure la veritable cara de Jorge Azcón, que té set de poder, d’ambició, que s’ha begut la poció de l’odi, de la infàmia i de la polarització. Tant que ha competit amb la ultradreta de Vox amb l’objectiu únic de destruir una adversària política", va dir Alegría.
Els receptors d’aquests dards, la ultradreta de Vox, també va omplir en el míting que va fer a la plaça de la Seo. Sense una sola bandera aragonesa en el públic i amb només dues intervencions que van sumar encara no 10 minuts, Santiago Abascal va fer una última passejada per l’Aragó, malgrat que no és ell el candidat electoral. Amb un discurs en què no només va reivindicar els insults a Pedro Sánchez, sinó també que s’hi va afegir des de la tribuna –"la mare no en té la culpa: el lema hauria de ser que és un xulo de putes"–, Abascal també es va permetre dedicar un altre insult al PP de l’Aragó, després de les acusacions dels populars de l’existència d’una pinça Vox-PSOE, que "no es creu ningú": "Pallassos, que són uns pallassos".
En l’àmbit de l’esquerra, Jorge Pueyo va celebrar haver omplert "les places, els barris i els pobles d’il·lusió". "Molta gent ens ha dit que votarà la CHA per primera vegada i d’altres que tornaran a fer-ho després de molt temps. A més, la resposta a les xarxes socials ha sigut increïble", va afegir.
Des de Terol, el candidat d’Aragó-Terol Existeix, Tomás Guitarte, va dir que és l’únic projecte que defensa els interessos de la província i va denunciar l’actitud dels líders dels grans partits. "Simplement venen aquí a treure’ns els vots, com se’ns emporten l’argila, com se’ns emporten el mineral de ferro, com se’ns emportaven el carbó. Venen a treure’ns el vot, que és el bé més preuat que tenim", va indicar. També a Terol va tancar la seva campanya el candidat del PAR, Alberto Izquierdo, que va apel·lar al "vot moderat" per frenar Vox. Izquierdo va assenyalar que, davant la presència puntual de líders estatals durant la campanya, el PAR seguirà a Terol quan s’acabi el recompte i s’apaguin els focus. I va assegurar que el seu partit mantindrà la dedicació a la província "amb convicció".
En les forces d’esquerres, Podem va tancar la seva campanya a Saragossa entonant la cançó "todas las mujeres merecen la paz" en un acte que va omplir el centre cívic de La Almozara, un aforament modest en relació amb els recintes triats per la gran majoria de les formacions. Per la seva banda, la candidata d’IU-Sumar, Marta Abengochea, va demanar "frenar el retrocés i obrir un nou temps polític a l’Aragó".
