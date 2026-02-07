Control i confrontació
En el cas espanyol, l’activitat controladora de l’oposició és intensa i constant, però una part significativa de les preguntes s’orienten al qüestionament general del Govern.
Astrid Barrio
El control al Govern és un dels pilars del parlamentarisme i compleix una funció bàsica en l’equilibri institucional. Permet al Parlament exigir responsabilitat política a l’Executiu i comprovar si la seva actuació s’ajusta al marc legal, si manté la coherència amb el programa anunciat i si gestiona adequadament els recursos públics. Alhora, té també una funció informativa, ja que obliga a explicar polítiques, a justificar prioritats i a retre comptes de les decisions adoptades, contribuint a generar coneixement públic i a reforçar la transparència.
En aquest marc se situen les preguntes parlamentàries, sobretot de l’oposició, concebudes com sol·licituds concretes d’informació sobre l’acció del Govern. El seu valor està en la precisió, ja que permeten aclarir fets, assenyalar problemes i sostenir un control continu. I, si bé no impliquen una sanció política directa, funcionen com un mecanisme estable de supervisió que obliga l’Executiu a donar explicacions públiques sobre qüestions d’interès general. Per això, tenen també un efecte preventiu, en el sentit que l’expectativa de respondre de manera periòdica davant la cambra hauria d’incentivar que es procedís de manera prudent, que no només permeti corregir possibles errors quan apareixen, sinó prevenir-los. I, finalment, també compleixen una funció representativa, al traslladar preocupacions socials i connectar l’acció del Govern amb les demandes de la ciutadania.
El cas espanyol mostra, no obstant, un compliment desigual d’aquestes funcions. L’activitat de control és intensa i constant, però una part significativa de les preguntes s’orienten al qüestionament general del Govern, amb un marcat component retòric i un to altament confrontatiu. En el Senat, la dimensió territorial introdueix amb més freqüència assumptes vinculats a infraestructures, agricultura o altres interessos específics, tot i que la lògica de confrontació predomina.
Aquesta orientació resulta coherent amb la dinàmica de competència partidista i es tradueix en intervencions centrades a impugnar l’acció de l’Executiu i remarcar-ne les seves debilitats. No obstant, els problemes materials que més preocupen la ciutadania –com l’habitatge o la situació econòmica– tenen una presència menor. Les prioritats responen, així, tant a les estratègies d’oposició com a la necessitat de guanyar visibilitat i reforçar el seu posicionament polític.
Això dona lloc a una tensió entre la funció institucional del control i el seu ús com a instrument de competició. La confrontació forma part de la dinàmica parlamentària, però quan passa a ocupar una posició central, la seva capacitat informativa i de rendició de comptes es veu reduïda. Recuperar el sentit del control parlamentari requereix preguntes més ben orientades, és a dir, centrades a demanar explicacions, a avaluar polítiques públiques i a connectar el debat parlamentari amb els problemes concrets que té la ciutadania.
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat