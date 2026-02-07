Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per trobar dos agressors d'un vigilant de Renfe ferit greu
L'home va ser atacat amb un ganivet de grans dimensions a l'Hospitalet de Llobregat
ACN
Barcelona
Els Mossos d'Esquadra demanen la col·laboració de la ciutadania per trobar dos homes acusats d'agredir dos vigilants de Renfe el juny de l'any passat, un dels quals va resultar ferit greu. En un missatge difós a la xarxa social X i acompanyat de dues fotografies dels individus, la policia catalana ha indicat: "Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. Si els reconeixes, contacta'ns". Els vigilants van ser agredits quan acabaven el torn per un grup de persones que els volien prendre les seves pertinences. Un dels assaltants va atacar amb un ganivet el vigilant que va resultar ferit greu.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat