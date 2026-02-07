La falta d’acord amb els sindicats acosta la vaga de maquinistes
Transports afirma que el diàleg seguirà el cap de setmana i que el to és "constructiu"
Monique Zamora Vigneault
La tercera reunió entre Transports i els representants dels treballadors no va donar fruits. El ministre de Transport i Mobilitat, Óscar Puente, va tornar a reunir-se ahir, per tercera jornada consecutiva, amb el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) i diversos membres dels sindicats (UGT, CCOO) per intentar contenir la vaga ferroviària a partir de dilluns vinent.
L’últim dia de diàleg va finalitzar sense arribar a un acord entre els sindicats i el Govern, mentre corre el rellotge. L’aturada de trànsit ferroviari prevista afectarà la totalitat del servei de Renfe, Ouigo, Iryo entre el 9 i l’11 de febrer i també contagiarà el transport de mercaderies. Les companyies privades de transport Transervi, Redalsa, Medway i Captrain estan entre les empreses afectades per la vaga.
Els sindicats han exposat que encara falta camí per recórrer per suspendre l’aturada i que els avanços des del Govern no han sigut suficients per desconvocar les manifestacions. Més enllà d’exigir més garanties de seguretat després dels tràgics accidents a Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona), els sindicats demanen responsabilitat penal per a les persones encarregades de garantir la seguretat de la xarxa.
Fonts del Ministeri de Transports van informar que tornaran a reprendre el diàleg al llarg d’aquest cap de setmana i que el to ha sigut "constructiu". "Ens mantindrem sempre a la taula de negociació i continuem treballant, junt amb els representants dels treballadors, per arribar a un acord", van afirmar.
La tercera cita entre el Govern i els sindicats va comptar amb l’assistència del president d’Adif, Pedro Marco, així com el seu homòleg de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que han sigut presents al llarg de la setmana.
El descontentament dels maquinistes els ha portat als carrers durant la setmana. Els sindicats convocants han mantingut manifestacions amb més de 2.000 treballadors al llarg de la setmana, segons les mateixes estimacions de les entitats, a mesura que reclamen més inversió en la seguretat de la xarxa ferroviària.
