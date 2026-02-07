Feijóo s’esforça a foragitar el suport a Vox
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el candidat de l’Aragó a revalidar la presidència d’aquesta comunitat, Jorge Azcón, van tancar ahir a Saragossa la campanya electoral amb un encès i coordinat missatge per foragitar el vot a Vox. De manera més críptica Feijóo, que ni tan sols va citar per les sigles l’extrema dreta, i molt més clara Azcón, que no va estalviar atacs i qualificatius envers els de Santiago Abascal, a qui no va dubtar a titllar de "populista".
Tots dos van coincidir a reivindicar el vot a la seva formació com a "útil" i el de Vox com a "inútil", va afirmar Azcón, una cosa que pot perseguir-lo a partir de dilluns, quan tret de sorpresa majúscula el suport del partit a la seva dreta tornarà a ser imprescindible per revalidar el mandat. El president aragonès va recórrer a col·loquialismes, i fins i tot a paraulotes, per proclamar que "el vot que més fot a Sánchez és el vot al PP". Rebaixant una mica el llenguatge, Feijóo va sentenciar: "Cada vot que no va a Azcón és una alegria immerescuda a Sánchez". Per a Feijóo, encara que no esmentés el partit d’Abascal, optar per Vox és fer-ho pel "bloqueig", i això és, va argumentar, "el que ens ha portat fins aquí", amb referència a la no aprovació dels pressupostos autonòmics, que, com va passar el desembre passat a Extremadura, va precipitar la convocatòria anticipada d’eleccions a la comunitat aragonesa.
