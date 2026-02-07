Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern ultima ajudes a la indústria afectada pel bloqueig

L’Administració catalana no concreta l’impacte del tall de trens de mercaderies

Albert Dalmau

Albert Dalmau / David Zorrakino / Europa Press

Gabriel Ubieto

Barcelona

El caos que viu el sistema ferroviari català afecta els usuaris de Rodalies, però també moltes empreses que depenen dels trens per moure les seves mercaderies. El bloqueig que ha patit durant els últims dies la línia ferroviària que connecta la frontera francesa i el port de Barcelona ha afectat parcialment els subministraments i les produccions de diverses empreses del sector industrial i el Govern està ultimant alguna compensació, amb una atenció particular a la siderúrgia.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera d’Economia, Alícia Romero, i el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, van mantenir ahir a la tarda una reunió amb les patronals i sindicats més representatius a Catalunya. La seva voluntat va ser informativa, si bé les diferents fonts consultades coincideixen que poques novetats els va traslladar el Govern.

L’Executiu va comunicar als agents socials el seu compromís d’ajudar aquelles companyies seriosament perjudicades i amb unes pèrdues que no quedin cobertes per alguna assegurança. Si bé, per la informació que els han traslladat, l’afectació pel bloqueig en mercaderies no és generalitzada ni d’alt impacte. Seat, per exemple, que ha hagut de desconvocar un torn avui, està sent més perjudicada pel temporal que assola Andalusia que no pas pels trens catalans.

Notícies relacionades

El Govern va esmentar específicament el sector de la siderúrgia com un dels més perjudicats, ja que els seus productes, per composició i magnitud, depenen molt del trànsit per tren.

Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per trobar dos agressors d'un vigilant de Renfe ferit greu

Manresa acull l’Escola d’Hivern de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya

Com afecta l'estrès a la digestió?

L’Adreçador del 7 de febrer del 2026, per Galdric Sala

Al tren de la bruixa tots han badat

"Gènesi", la sèrie sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià arribarà a la tardor a TV3: "És un homenatge a tota la cuina catalana"

Quin és el tipus de turisme que més creix a Barcelona?

Jan Monter aspira a ser el millor actor revelació del cinema català

