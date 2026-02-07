Tensió al golf Pèrsic
L’Iran no és Veneçuela: ¿per què un possible atac de Trump podria desencadenar el caos dins i fora del país?
El rebuig àrab a cooperar en una possible intervenció, la capacitat iraniana de desestabilitzar la regió o el risc a una guerra civil planegen sobre l’operació de canvi de règim que planeja la Casa Blanca
Ricardo Mir de Francia
Envalentit per la facilitat amb què els seus militars van deposar Nicolás Maduro a Veneçuela, Donald Trump fa setmanes que suggereix que l’Iran podria córrer la mateixa sort si no es doblega a les seves demandes. Aquestes demandes –les últimes– s’han traslladat de moment a la taula de negociació a Oman, on les delegacions de tots dos països van mantenir divendres una primera ronda de converses. Washington exigeix a Teheran que renunciï al seu programa nuclear, que deixi de fabricar míssils balístics capaços d’arribar a Israel i que retiri el suport als seus aliats a la regió. Una llista de la compra tan maximalista que difícilment podrà prosperar.
Mentrestant, el republicà ha enviat «una Armada massiva» al golf Pèrsic per donar credibilitat al seu ultimàtum. «Com va passar amb Veneçuela, està llesta, disposada i en condicions per completar la seva missió amb rapidesa i violència si fos necessari», va escriure la setmana passada a Truth Social. Però, com repeteixen aquests dies els analistes, l’Iran no és Veneçuela, encara que tots dos països tinguin règims autoritaris amb un alt grau de contestació social i economies assetjades per les sancions i a punt col·lapsar. Al país caribeny, els EUA en van tenir prou de segrestar el seu president perquè l’aparell bolivarià es quadrés davant dels nous amos del país, però a Teheran és qüestionable que la mateixa estratègia pugui funcionar, encara que es capturi o es mati el seu líder Suprem, Ali Khamenei, com Trump ha fabulat alguna vegada de fer.
«La Guàrdia Revolucionària [ICRG, per la seva sigla en anglès] no se n’anirà enlloc malgrat que pugui desaparèixer el seu líder. Crearan el caos i, ho sabem, perquè actuen com la màfia», assegura Shiva Mahbobi, una activista iraniana establerta a Europa. Aquesta organització militar –separada formalment de l’Exèrcit– és l’encarregada de protegir el règim i preservar les seves essències ideològiques. Té prop de 800.000 efectius, si es compten els voluntaris de les milíciesBasij al seu servei. En paral·lel, la ICRG controla una part substancial de l’economia iraniana.
Un règim debilitat
La probabilitat d’una intervenció armada ha anat guanyant punts a mesura que el govern dels aiatol·làs exhibia les seves debilitats. Les protestes internes del mes passat van ser probablement les més fortes que ha afrontat el règim des que va prendre el poder el 1979, amb un protagonisme notable de sectors tradicionalment afins com els comerciants de Teheran i altres ciutats. En paral·lel, Israel ha delmat severament la seva xarxa de milícies aliades a la regió i ha exposat les seves vulnerabilitats defensives. Els 12 dies de guerra que va mantenir l’estiu passat amb ajuda dels EUA li van servir per colpejar les instal·lacions nuclears, però també per posar de manifest la penetració del seu espionatge en l’aparell iranià.
«Els diplomàtics europeus descriuen la República Islàmica com un sistema que ha entrat en una fase de fragilitat estructural. Alguns ho comparen amb la Unió Soviètica entre el 1989 i el 1991: estratègicament disminuïda, econòmicament esgotada i ideològicament exhausta», va escriure aquests dies l’analista iranià, Sofey Said. Això no significa que l’Iran no mantingui encara un arsenal de drons i míssils capaços de colpejar les bases dels EUA a la regió, on tenen prop de 40.000 efectius, així com d’arribar a Israel, com es va veure en la guerra del juny.
Risc de guerra civil
A la veïna Iraq, aquests dies centenars de voluntaris s’han allistat per defensar la República Islàmica en cas d’atac, un exemple que il·lustra la lleialtat que molts xiïtes senten cap als seus líders espirituals a l’Iran. Però la cosa no acaba aquí, perquè, si els EUA i Israel acaben posant en marxa una operació de canvi de règim per treure’s del davant el país que més activament ha resistit els seus plans hegemònics a la regió, ho hauran de fer en principi sense la cooperació dels seus aliats àrabs. Des de Jordània fins a l’Aràbia Saudita, han dit que no permetran que s’utilitzi el seu espai aeri per a un atac.
«Els àrabs tenen pànic que esclati una guerra civil al país», assegura una font pròxima a les elits empresarials de la regió. «No només per la inestabilitat que podria generar, sinó perquè temen que les armes del règim caiguin en mans d’elements encara més radicals que els responsabilitzin de la destrucció de l’Iran», afirma Kaveh Abbasian, un acadèmic i cineasta iranià establert al Regne Unit.
La diversitat demogràfica de l’Iran tampoc convida a pensar que el dia següent serà fàcil. Els perses constitueixen el 61% de la població; la resta la formen minories com els àzeris, kurds, balutxis, àrabs i turcmans. Algunes estan armades i tenen agendes separatistes. «L’escenari serà molt semblant al de Síria. En cas de consumar-se, crec que desencadenarà l’explosió més gran vista fins ara al Pròxim Orient», assegura l’analista i activista opositora Shaghayegh Norouzi.
Aquesta suma d’elements fa que no hi hagi solucions fàcils per al greuge iranià. Els opositors al règim sembla que estan dividits respecte a la conveniència d’un possible atac. Alguns creuen que seria desastrós, a més d’il·legal, i advoquen per incrementar la pressió tancant les ambaixades iranianes o expulsant els diplomàtics de les capitals europees. D’altres creuen que és l’únic recurs per reemplaçar el règim teocràtic. «¿Quina és l’alternativa?», es pregunta Mahbobi. «¿Continuar amb un règim que ha matat 30.000 persones en dos dies? La gent ja no pot més: no té ni menjar», afegeix al·ludint a la xifra de morts de la repressió del mes passat estimada per diverses organitzacions de drets humans a l’exili.
