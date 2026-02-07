Macron classifica com a extrema esquerra La França Insubmisa
Leticia Fuentes
S’acosten les eleccions municipals a França i qualsevol declaració porta una càrrega d’intencions. Ho sap prou el líder de La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, que va mostrar indignació dijous després que el Ministeri de l’Interior hagi classificat el seu partit com a "extrema esquerra" en una circular sobre l’assignació d’afiliacions polítiques als candidats als comicis que tindran lloc del pròxim 15 al 22 de març, gairebé un any abans de les presidencials.
"Laurent Núñez [el ministre] innova i altera l’ordre electoral canviant les etiquetes dels partits polítics. Si bé el 2020 i 2023 LFI va ser classificat com a esquerra, el ministre ha decidit, seguint una estratègia similar a la de [Donald] Trump, classificar-nos com d’extrema esquerra com un “matís” en el seu recompte de vots", va criticar Mélenchon en el seu compte de X, per titllar la circular com a pròpia d’una "república bananera".
La rèplica del ministre
Per al ministre de l’Interior, aquesta etiqueta està justificada davant "la negativa del partit a participar en el debat parlamentari", i les "crides sistemàtiques a la censura i el seu rebuig a reunir-se amb el Govern per a sessions de treball". En la circular emesa dijous situa LFI en el bloc d’"extrema esquerra", juntament amb Lluita Obrera i el Nou Partit Anticapitalista. No obstant, el document classifica el Partit Comunista Francès com a part del bloc d’"esquerra".
Núñez es va defensar de les crítiques assegurant que ha tingut en compte "la realitat de la situació".
Aquesta classificació equipara La França Insubmisa (LFI) amb el partit de Marine Le Pen, Agrupació Nacional –que rebutja el terme extrema dreta–, fet que proporciona arguments als seus oponents polítics per desqualificar i excloure el moviment insubmís de l’arc republicà.
