Manifestació contra el caos ferroviari
Milers de persones convocades per l’ANC denuncien el caos de Rodalies: «La independència és l’única solució»
La participació en la primera de les dues manifestacions d’aquest dissabte pel caos ferroviari ha sigut de 30.000 persones, segons els convocants, i d’unes 8.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona
Manifestacions de Rodalies, avui en directe: horari de la protesta a Barcelona i última hora de les incidències als trens i la vaga
Daniela Cabeza
La manifestació convocada aquest dissabte per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República per denunciar el caos del servei de Rodalies ha reunit milers de persones al centre de Barcelona, en un ambient marcadament reivindicatiu i amb una forta càrrega política. La protesta, celebrada sota el lema ‘Prou! Única via: Independència!’, ha posat el focus en les reiterades incidències ferroviàries i en el que els organitzadors consideren anys de desinversió de l’Estat a la xarxa de Rodalies.
Des de primera hora del migdia, la ronda de Sant Pere, a l’altura del Monument a Rafael Casanova, estava col·lapsada per l’afluència massiva de manifestants. Entre la multitud predominaven les estelades i els cartells amb missatges crítics com «Incidències el 80% dels dies», «Vols trens dignes? Única via: Independència» o «La falta d’inversió de l’Estat provoca incidències i avaries». De manera insistent s’han cantat consignes en favor de la independència, així com crits dirigits contra Renfe i l’Estat espanyol.
La marxa ha arrencat a les 12.15 hores i ha avançat fins a la plaça de Sant Jaume, on han tingut lloc els parlaments finals. Segons els convocants, hi han participat unes 30.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha rebaixat la xifra a 8.000 assistents. Durant el recorregut s’han registrat moments de tensió, especialment al pas de la manifestació per la Prefectura Superior de Policia a la Via Laietana. Allí s’han sentit forts xiulets i crits de «Fora les forces d’ocupació», «La policia tortura i assassina», i un grup de manifestants ha cremat una bandera espanyola a prop de l’edifici. Membres d’organitzacions juvenils han increpat els agents al crit de «No us mereixeu la senyera que porteu». La manifestació s’ha donat per finalitzada cap a les 14.00 hores, després de gairebé dues hores de recorregut i concentracions.
Intervencions de líders i entitats
En l’acte hi han participat representants dels principals partits i entitats independentistes. El president de l’ANC, Lluís Llach, ha denunciat les «humiliacions contínues que l’Estat imposa contínuament» a Catalunya, que, segons el seu parer, és objecte d’«un tracte colonial». Per la seva banda, el president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha posat el focus en el dèficit fiscal català, que ha situat en els 25.500 milions d’euros anuals, i el d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat la «discriminació i maltractament» cap als catalans que suposa la falta d’inversió en infraestructures.
Junts demana treure Renfe de l’equació
Junts també ha estat present en la protesta. El seu secretari general, Jordi Turull, ha reclamat el cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente, i ha exigit que el Govern català «esculli entre Renfe o els ciutadans». En aquesta línia, ha defensat que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) assumeixi la gestió de Rodalies, al considerar que no es pot deixar la solució «en mans de l’origen del problema». Des de la CUP, el diputat Dani Cornellà ha assegurat que «Catalunya cau a trossos» i que Rodalies és només «la punta de l’iceberg», alhora que la formació ha exhibit pancartes en les quals denunciava l’infrafinançament de l’Estat i la «incompetència del Govern».
Perfil baix d’ERC
ERC ha mantingut un perfil més baix en aquesta convocatòria i ha donat més rellevància a la manifestació prevista a la tarda, organitzada per plataformes d’usuaris. A la marxa matinal hi ha assistit la vicesecretària Laura Pelay, que ha acusat l’Estat de provocar la «fallida» del sistema ferroviari català i també ha reclamat les dimissions de la consellera de Territori i del ministre. No obstant, Pelay ha remarcat que ERC posa «solucions sobre la taula» i no es limita a protestar, en al·lusió al pacte amb l’Executiu central que ha donat origen a la nova empresa mixta participada per Renfe i la Generalitat.
