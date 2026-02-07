Orriols reclama millores en el sistema ferroviari català: "No paguem impostos tercermundistes, paguem impostos nòrdics"
La líder assegura que Aliança es presentarà als municipis "amb el mateix paradigma de Ripoll" sense concretar quins
ACN
La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha titllat el sistema ferroviari català de "macabra" i ha reclamat més inversió al Govern. "Els catalans no paguem impostos tercermundistes, paguem impostos nòrdics, per tant, volem una millora substancial dels nostres serveis públics", ha detallat la també alcaldessa de Ripoll. El partit ha celebrat aquest dissabte la seva primera convenció municipalista a la capital del Ripollès per preparar l'estratègia política de cara als pròxims comicis, que ha reunit unes 200 persones segons la formació. La líder ha evitat concretar a quines localitats es presentaran, però ha assegurat que "no faran llistes a la babalà" i només seran als municipis que comparteixin "el mateix paradigma de Ripoll".
Durant la convenció municipalista, Orriols ha defensat que l'estratègia electoral d'Aliança Catalana per a les pròximes eleccions municipals no passarà per "fer candidatures a la babalà", sinó per concentrar esforços allà on el partit considera que "té opcions" i pot "condicionar" les polítiques locals. En aquest sentit, ha insistit que només es presentaran a aquells municipis on disposin de "bones candidatures" i on puguin aspirar a obtenir el màxim nombre possible de regidors.
La líder del partit ha assenyalat que la prioritat seran els municipis que comparteixen "el mateix paradigma que Ripoll". Segons la líder, la formació vol donar resposta a la ciutadania que "reclama un canvi en les polítiques vigents", especialment en matèria d'immigració.
Orriols també ha reconegut les dificultats que té l'organització per adaptar-se a la normativa electoral, que obliga a configurar llistes cremallera amb paritat entre homes i dones. La presidenta assegura que el partit té una menor presència femenina en la militància i detalla que "treballaran per revertir aquesta tendència" de cara als pròxims comicis.
Més inversió per la xarxa ferroviària
La presidenta d'Aliança Catalana ha assegurat que el partit no participarà oficialment en les concentracions convocades aquest dissabte contra el sistema ferroviari català. Malgrat això, ha carregat contra el funcionament d'aquest, que ha qualificat de "macabra". Ha reclamat una inversió urgent per posar fi als retards i incidències que, assegura, pateixen els usuaris i "també els habitants de Ripoll".
Orriols ha denunciat l'"opacitat" que, segons ella, envolta Renfe i Adif. "Més enllà de les manifestacions, cal un treball i una denúncia diària", ha conclòs l'alcaldessa de Ripoll.
Aquest matí uns 200 càrrecs d'Aliança Catalana, segons dades de la mateixa formació, s'han reunit al Teatre Comtal de la capital del Ripollès en la primera convenció municipalista del partit. La trobada ha de servir per preparar l'estratègia de cara a les pròximes eleccions municipals, previstes pel 2027.
