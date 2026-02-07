El president d’RTVE respon més preguntes que qualsevol ministre
Un cop al mes, López ha de complir el mandat de sotmetre’s al control de les Corts
Miguel Ángel Rodríguez
Les Corts Generals es podrien convertir en el plató de l’Un, dos, tres... responda otra vez, el mític programa de Chicho Ibáñez Serrador que emetia TVE. Malgrat que amb alguns lleugers canvis. Els que pregunten, en aquest cas, són diputats i senadors i qui respon no és una parella, sinó una persona i sempre la mateixa: el president de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), José Pablo López Sánchez. A 100 pessetes per resposta, el dirigent de l’ens públic va contestar a 233 qüestions l’últim any, molt per sobre de qualsevol ministre.
Un cop al mes, López Sánchez ha de complir la seva obligació legal de sotmetre’s al control de les Corts. Així, des que va arribar a la presidència d’RTVE el desembre del 2024 ha encarat més d’11 comissions, l’última aquest dijous, amb una mitjana de 23 preguntes. Això el situa en primera posició en el rànquing de persones més qüestionades a les cambres, arribant a sumar-ne més que els 12 ministres del Govern que han sigut menys preguntats per l’oposició.
Félix Bolaños, que l’últim any ha liderat les resposta de l’Executiu en les sessions de control, i María Jesús Montero, que supleix Pedro Sánchez en les seves absències, són els dos únics membres del Govern que han superat el centenar de preguntes: 109 en el cas del ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts i 104 la vicepresidenta primera. Els segueixen Fernando Grande-Marlaska (86), Sánchez mateix (65) i Sara Aagesen (55). Després, la xifra descendeix considerablement i al final de la taula hi ha els responsables de Cultura i Infància, Ernest Urtasun i Sira Rego amb 7 i 12 preguntes respectivament.
Com en l’Un, dos, tres, la temàtica de les qüestions que ha de respondre López Sánchez canvia cada mes, ajustant-se a l’actualitat política. Entre els temes més candents hi ha hagut el debat sobre la participació o no d’RTVE a Eurovisió davant la presència d’Israel, que va saldar amb la decisió de no acudir al certamen. També va haver de donar explicacions per la seva aposta per La familia de la tele, primer, i pel fracàs que fa patir al cap de pocs mesos, després.
Les qüestions han versat també sobre la posada en marxa de La2 Cat, que va començar a emetre l’octubre de l’any passat, i li va valer al president d’RTVE les crítiques del PP i Vox, els dubtes d’ERC i Junts i les peticions d’EH Bildu i PNB. Una altra de les polèmiques sobre la que se li ha preguntat va ser la filtració de l’examen de les oposicions a l’ens públic.
No obstant, l’assumpte més candent ha sigut la polarització. Les formacions de dretes han acusat López Sánchez de situar presentadors i tertulians afins al Govern en els programes i de permetre que insultin els votants conservadors. D’altra banda, els aliats de l’Executiu li han reclamat contundència a l’hora de defensar professionals d’RTVE, que han patit campanyes d’assetjament per part de l’extrema dreta.
Altres casos
El cas de López Sánchez és excepcional, ja que es tracta del president d’un consell elegit per les Corts i, per tant, el control és més gran. No obstant, al marge del Govern, també han de retre comptes la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano; el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo; o el president del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá. No obstant, cap compareixença segueix l’esquema de pregunta resposta. L’Un, dos, tres està reservat a TVE.
