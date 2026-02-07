"El primer tren ja surt amb retard"
Usuaris de l’R2Nord rebaten, a partir d’estudis propis, les xifres oficials de puntualitat. Hi ha convocades dues manifestacions per avui a Barcelona per exigir un servei digne.
Glòria Ayuso
Les plataformes d’usuaris de Rodalies són clau en la denúncia del mal funcionament del servei ferroviari. Els usuaris sortiran al carrer avui (17.00 hores a l’estació de França) en una manifestació unitària per denunciar la "inquietud" i la "incertesa" que provoca un sistema que ha "tocat fons".
Amb el lema Sense trens no hi ha futur, la manifestació està convocada per una desena de plataformes d’usuaris de Rodalies i una desena de sindicats i organitzacions, entre les quals destaquen Òmnium, CCOO, UGT, el Sindicat de Llogateres i Unió de Pagesos, i serà la segona del dia, després de la mobilització organitzada al matí per l’ANC i el Consell de la República. Junts, ERC i CUP participaran en totes dues marxes i els Comuns, només en la dels usuaris. El PSC, el PP i Vox no hi acudiran.
Les dades dels informes mensuals de compliment del servei de Renfe contrasten amb la situació que viuen diàriament les persones a les andanes. Han sigut els mateixos usuaris, organitzats en plataformes, els qui, a més de desenvolupar aplicacions que informen sobre la circulació dels trens, aporten a l’Administració la informació que demostra el mal funcionament.
El que consideren menys comprensible és que el primer servei del dia d’un comboi comenci a circular de manera sistemàtica ja amb retard. Ho mostren les dades recollides per Salvem l’R2Nord sobre aquesta línia, extretes de l’aplicació Puntual.cat, creada per un enginyer.
Durant tot el mes d’octubre, el primer servei del dia del comboi amb sortida des de Sant Celoni de l’R2Nord a les 7.37 hores va partir amb una mitjana de 13 minuts de retard, i va arribar 19 minuts de mitjana tard a Sant Andreu (Barcelona). Segons explica la plataforma a EL PERIÓDICO, quan en una de les reunions periòdiques amb les administracions va exposar aquestes dades, el Govern va expressar sorpresa pel retard sistemàtic del primer tren del dia. Renfe, per la seva banda, va negar saber-ne les causes. Al novembre, aquest tren inicial tot just va millorar uns minuts la puntualitat.
Salvem l’R2Nord assegura que cap tren arriba puntual entre setmana, d’acord amb les mitjanes mensuals. Entre octubre i desembre, Renfe va reportar una puntualitat entre el 93% i el 99% en totes les línies de Rodalies.
Puntualitat i freqüència
A la Generalitat i Renfe s’explica que la preocupació no se centra en la puntualitat dels trens sinó a mantenir una regularitat, perquè si no s’agafa un tren al cap de poc en passa un altre. Per als usuaris, "això no té sentit". "La línia R2 Nord té freqüències de 30 minuts i, en alguns moments, d’una hora. Si no hi ha horaris fiables, t’has de presentar a l’estació assumint llargs temps d’espera. Per un trajecte de 30 minuts t’esperes 40 minuts a l’andana", descriu el portaveu de la plataforma, Álvaro Porro.
Els usuaris reclamen en totes les línies més fiabilitat en els horaris i més freqüències. "Fa dècades que tenim les mateixes freqüències tot i que la població ha crescut", explica Porro.
